Pézenas - A Pézenas, habitants et élus réunis pour élaborer un bilan de mandat participatif

L’équipe municipale a pris l’engagement de rendre des comptes à la population : c’est la vocation de la réunion publique de compte-rendu de mandat des 18 mois qui s’est tenue jeudi 16 décembre à la Maison du Peuple.

Soucieux de mettre en œuvre les objectifs d’information et de participation citoyennes, les élus de la majorité municipale ont animé cette réunion au format particulier, puisqu’après une brève introduction du Maire, les participants se sont rendus dans la salle attenante des Bains Douches pour échanger avec les élus municipaux réunis par pôle sur les réalisations des 18 derniers mois et celles à venir.

L’objectif était d’enrichir ces présentations avec des contributions franches et sincères des habitants, et de recueillir leurs avis sur les projets à venir ; concrètement, 8 cubes avaient été disposés dans la salle, sur lesquels deux faces comportaient les réalisations et les projets et une face laissée vierge pour accueillir les suggestions et les remarques des participants.

Après le temps d’échange entre élus et citoyens, un temps de question/réponse en plénière a eu lieu, permettant aux habitants présents de poser d’autres questions sur des problématiques quotidiennes relatives à la propreté, l’assainissement, la vitesse en ville, le plan de circulation…mais aussi concernant le grand chantier qui sera amorcé à la fin de l’année 2022, celui de la Traversée Urbaine (Avenue de Verdun).

En raison du contexte sanitaire, le temps convivial initialement prévu pour clôturer cette rencontre n’a malheureusement pas pu avoir lieu.