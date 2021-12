Europe - Nana Akufo-Addo: ''Nous avons besoin d'un nouveau partenariat Union Européenne - Afrique''

Le Président ghanéen a appelé à une relation commerciale plus équitable avec l’UE, qui permettrait à l’Afrique de renforcer son économie et de ne pas se contenter de l’aide au développement.

Lors d'une séance solennelle mardi, le Président ghanéen Nana Akufo-Addo a exprimé l'espoir que l'UE et l'Union africaine puissent travailler sur une stratégie commune et définir un nouveau partenariat. Les pays africains ne devraient pas se contenter de recevoir l’aide de l’Europe, mais devraient s'asseoir côte à côte à la table des décisions, sur un pied d’égalité.

Il a souligné que le fait d'investir en Afrique et de l'aider à développer son économie offrirait également d'énormes possibilités d'exportation aux entreprises européennes. "Nous devons compter sur nous-mêmes et nous défaire de l'image de mendiants vivant de la charité, de l'aide et de l'assistanat, et faire un usage plus intelligent de nos abondantes ressources nationales afin de nous sortir de la pauvreté et d'accéder à la prospérité", a déclaré le Président ghanéen.

Évoquant la pandémie de COVID-19, le Président Akufo-Addo a estimé que l'Afrique s’est retrouvée dans une "politique vaccinale aux effets pervers". Tout en soulignant que l'Afrique était reconnaissante pour les dons de vaccins effectués via des systèmes tels que COVAX, il a fait remarquer que la "politique peu recommandable du nationalisme en matière de vaccins" pourrait potentiellement limiter l’accès à ces vaccins et mettre à mal les efforts visant à contenir la pandémie.

Au sujet de la migration, le Président ghanéen a déclaré qu'au lieu d'investir de l'argent pour empêcher les migrants de venir d'Afrique en Europe, ces ressources seraient mieux utilisées pour soutenir l'économie africaine et encourager les citoyens africains à rester sur le continent en leur offrant des opportunités économiques.