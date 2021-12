Mèze - Déchetterie de Mèze : inscription obligatoire au nouveau mode d'accès !

A PARTIR DU 24 JANVIER 2022 , l’accès à la déchetterie de Mèze se fera par lecture automatique des plaques d’immatriculation.

Chaque passage sera enregistré de manière à assurer la traçabilité des dépôts. Les usagers pourront avoir accès à l’historique et avoir ainsi une meilleure connaissance de leurs pratiques. Ce contrôle vise à limiter les apports extérieurs et à rendre la facturation des professionnels plus équitable.

Que vous soyez particulier ou professionnel, vous devez obligatoirement vous inscrire !!!

QUELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS ?

Particuliers : l’accès reste gratuit pour ces usagers dans la limite de 24 passages par an et par véhicule, au-delà le déposant pourra être considéré comme un professionnel et se voir appliquer les mêmes conditions tarifaires.

Professionnels : ils seront facturés conformément aux textes en vigueur. Le montant sera calculé en fonction du gabarit du véhicule et du type de déchets déposés selon une grille tarifaire précise (prix en €TTC par dépôt)

COMMENT S’INSCRIRE ?

directement en ligne sur https://agglopole.webusager.fr/