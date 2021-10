Vias - Les plus belles chansons intemporelles de Sylvie Vartan à Vias le 7 novembre 2021

Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire, mais pas seulement…

Ses interprétations, toutes mêlées de passion et d’émotions, feront de ce rendez-vous un instant unique.

Gérard Daguerre au piano, Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse et au violoncelle et Sophie Thiam aux chœurs, l’accompagneront pour ce spectacle acoustique, intimiste et convivial.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 7 novembre 2021

17h00

Théâtre de l'Ardaillon

Tarifs et conditions d’accès