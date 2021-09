Montagnac - Ouverture d'une école de musique traditionnelle

Si vous souhaitez débuter, reprendre la musique ou changer de style, vous êtes peut-être attirés par les musiques traditionnelles de tradition orale.

Se pose alors la question du mode de transmission.

En effet, musique de tradition orale ne veut pas dire qu’il n’y a pas de partition.

C’est plutôt le mode de transmission le plus utilisé qui caractérise ces musiques.

Après deux ans d'apprentissage en groupe, sans professeur, simplement à l'oreille, notre association BLEU TOTEMS a décidé d'aller plus loin et de créer une école de musique traditionnelle afin de faire perdurer ces musiques et nos traditions Totémiques!

Elle s'est dotée d'un professeur de Fifre et d'un autre professeur de tambour afin, d' apprendre toutes les musiques traditionnelles à ceux qu'ils le veulent et surtout de se coordonner.

Le deuxième but est de former des élèves pour qu'ils puissent à leur tour former d'autres personnes et ainsi de suite.

Les cours commencent mi-septembre