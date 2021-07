Marseillan - Covid19 - Un cluster à l'EHPAD de Marseillan

Samedi 31/07, la 4ème vague est bien présente dès cette fin juillet avec aujourd’hui 16 patients et résidents positifs et un pic à 21 le jeudi 29/07

À retenir cette semaine :

L’hospitalisation de 18 nouveaux patients dont 7 en médecine (+5) et 2 en réanimation

L’identification d’un cluster à l’EHPAD de Marseillan avec 14 résidents positifs dont 2 ont dû être hospitalisés et 3 professionnels positifs.

Les premiers décès de la 4ème vague avec 4 résidents décédés, 2 au sein de l’EHPAD de Marseillan et 2 après une hospitalisation en médecine

La réunion de la 1ère Cellule de Crise de la 4ème vague ce jeudi 29/07

L’ouverture d’un secteur de médecine Covid en médecine B et la transformation de lits de chirurgie en lits de court séjour gériatrique pour pouvoir accueillir les patients Covid et non Covid

Le taux d’incidence dans l’Hérault est 2,8 fois supérieur à la moyenne nationale (592 pour une moyenne nationale à 214) avec un taux de positivité de tests de 7,8% contre 4,3% en France)

La dégradation de la situation sur le territoire de l’Hérault laisse présager une progression des hospitalisations COVID pour les prochains jours et semaines

Avec cette 4ème vague, nous voyons arriver comme c’était malheureusement prévisible des patients en médecine et en réanimation et nous déplorons des contaminations dans un EHPAD et des décès.

Seule la vaccination massive et rapide de la population permettra d’éviter ces drames humains individuels et cette situation collective détériorée

Pour limiter la circulation du virus, les malades et les morts, il est également impératif de respecter en toutes circonstances les gestes barrières et les autres mesures de prévention :

Port du masque

Respect de la distance physique d’1 m

Lavage des mains

Aération régulière des lieux clos

Test de dépistage et isolement strict dès que des symptômes apparaissent

Nous souhaitons remercier cette semaine toutes les équipes hospitalières qui au cœur de l’été, avec une forte activité liée à l’attractivité saisonnière de notre région et des personnels en vacances doivent à nouveau soigner des patients atteints de Covid aux urgences, en médecine, en réanimation et en EHPAD