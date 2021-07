Pézenas - À Pézenas, les vacances sont sportives et ludiques !

À Pézenas, les vacances sont sportives et ludiques !

Ce lundi 26 juillet, le maire Armand Rivière accompagné de deux adjoints, Mme Aurélie Mialon et M. Thomas Guiraud - délégués aux affaires scolaires, au sport, à la jeunesse et à la vie associative -, se sont rendus au Parc des Sports dans le cadre des vacances sportives puis au Centre de Loisirs à Castelsec qui propose cette semaine des activités sur le thème de l’astronomie

L’occasion pour les élus de rencontrer et d’échanger avec les équipes - directrice et éducateurs du service sports et animateurs et directeur du centre des loisirs - et constater la richesse de la programmation prévue cet été.

Ces activités, proposées par les services municipaux ont fait l’objet d’enrichissement par rapport aux années précédentes, en témoigne par exemple l’organisation d’un mini-séjour Bivouac d’une nuit qui se tiendra en fin de semaine (les inscriptions sont encore ouvertes, dépêchez-vous) à Castelsec.

S’agissant des vacances sportives : elles permettent aux enfants âgés de 6 à 12 ans de découvrir et s’essayer à une trentaine d’activités physiques et sportives au mois de juillet. Particularité : l’accueil pendant la pause méridienne, permettant ainsi le déroulement d’activités sur toute la journée (VTT, randonnées pédestres, courses d’orientation).

Quant au Centre de Loisirs, celui-ci propose tout l’été (juillet et août) des activités pour 4 groupes d’âges (- de 4 ans, 4 à 5 ans, 6 à 8 ans, 9 ans et plus) le matin et l’après-midi. Aujourd’hui au programme : jeu des planètes, mini-golf et yoga… pour le plus grand bonheur des enfants !

Pour s’inscrire/prendre des renseignements concernant les vacances sportives, contacter : 04 67 90 41 13

Pour s’inscrire/prendre des renseignements concernant le centre de loisirs, contacter : 04 67 90 74 05