Europe - La session plénière inaugurale de la Conférence sur l'avenir de l'Europe a eu lieu samedi 19 juin à Strasbourg.

La session plénière inaugurale de la Conférence sur l’avenir de l’Europe a eu lieu samedi 19 juin à Strasbourg.

La plénière d’aujourd’hui marque un nouveau moment important pour la Conférence – un exercice démocratique européen sans précédent, ouvert et inclusif.



Suite au discours inaugural des coprésidents du Conseil exécutif, des représentants - dont des citoyens - ont discuté de l’objectif et des attentes de la Conférence, et notamment des panels de citoyens européens, des événements et panels de citoyens nationaux ainsi que de la plateforme numérique multilingue. "L'événement citoyen européen de Lisbonne", organisé le 17 juin au Portugal, a également été salué par les coprésidents.



La deuxième partie de la plénière a porté sur des questions plus procédurales, dont le calendrier des sessions plénières de la Conférence, les panels de citoyens et les événements à l’intention des citoyens européens.



Une vidéo éditée ainsi que l’enregistrement complet de la session sont disponibles sur le centre multimédia du Parlement européen.



Prochaines étapes



Les panels de citoyens européens se réuniront en septembre et en octobre pour préparer leur contribution aux futurs débats en plénière, incluant un ensemble de recommandations à l’intention de l’UE, dont celle-ci devra assurer le suivi. Cette contribution se fondera sur les idées partagées sur la plateforme. La Conférence s’est engagée à donner un maximum d’espace aux jeunes. Dans cet esprit, les préparatifs de la Rencontre des jeunes européens se poursuivent. Celles-ci est organisée par le Parlement et aura lieu les 8 et 9 octobre. La prochaine session plénière doit se tenir du 22 au 23 octobre.



Contexte



L’assemblée plénière de la Conférence est composée de 108 eurodéputés, de 54 représentants du Conseil (deux par État membre), de trois représentants de la Commission, et de 108 députés des parlements nationaux, tous sur un pied d’égalité, ainsi que de citoyens. 108 Européens participeront aux débats sur les idées proposées par les panels de citoyens et sur la plateforme numérique multilingue. Parmi ces citoyens figureront 80 représentants des panels de citoyens européens, dont au moins un tiers de moins de 25 ans, et 27 représentants des panels de citoyens nationaux ou des conférences nationales (un représentant par État membre), ainsi que du président du Forum européen de la jeunesse. Le processus de sélection des représentants des citoyens se terminera prochainement.



18 représentants du Comité des régions et 18 représentants du Comité économique et social européen, ainsi que huit représentants des partenaires sociaux et huit représentants de la société civile participeront également aux débats, tandis que le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sera invité aux discussions sur le rôle international de l’UE. En outre, des représentants des principales parties prenantes peuvent également être invités. La composition de la plénière de la Conférence respectera l’équilibre hommes-femmes.



Les citoyens de toute l’Europe peuvent déjà participer à la Conférence grâce à la plateforme numérique multilingue, disponible dans les 24 langues officielles de l’UE.

Illustration : https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210619PHT06602/20210619PHT06602_original.jpg