Occitanie - Journées européennes de l'archéologie en Occitanie du 18 au 20 juin 2021

Journées européennes de l’archéologie en Occitanie du 18 au 20 juin 2021

Les Journées européennes de l’archéologie (JEA) ont pour objectif de sensibiliser le public à la richesse et à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la recherche ainsi qu’à ses différentes disciplines et méthodes.

Rendez-vous culturel et scientifique, elles s’articulent autour des notions d’échange et de transmission qui sont au cœur des nombreuses manifestations proposées dans le respect des mesures sanitaires.

12e édition des JEA

La 12e édition des Journées européennes de l’archéologie, des 18, 19 et 20 juin, confiée par le ministère de la Culture à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), offrent une occasion unique de plonger dans l’archéologie du XXIe siècle.

Les JEA sont, en effet, devenues au fil des ans, un rendez-vous incontournable et un moment privilégié de rencontres et d’échanges avec les archéologues. À cette occasion, les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent afin de faire découvrir au public les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline : opérateurs de fouilles, organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations, centres d’archives et collectivités territoriales… Venez à leur rencontre !

En Occitanie

Une soixantaine d’animations dans des sites archéologiques, chantiers de fouilles, musées, monuments, institutions… de la région Occitanie, vous feront partir durant trois jours (le vendredi étant réservé aux scolaires) à la découverte de la diversité du patrimoine archéologique de notre région grâce à des portes ouvertes, ateliers, conférences, dégustations, spectacles, expositions, projections, circuits-découverte, démonstrations ou événements numériques.

Que vous décidiez de visiter le site du Clos de la Lombarde à Narbonne (Aude) ou les Grottes de Gargas (Hautes-Pyrénées), de participer à un atelier d’archéologie expérimentale au Mas des Tourelles (Gard) ou de visiter le village de l’archéologie dans le jardin du musée Saint-Raymond à Toulouse, de découvrir le nouveau musée régional Narbo Via ou le moins connu (mais passionnant) musée archéologique de Bram (Aude), de suivre le rallye archéologique organisé par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ou de découvrir le patrimoine antique d’Éauze et de Séviac (Gers), parmi des dizaines d’autres propositions, vous découvrirez un patrimoine souvent caché mais précieux.

Préparez vos visites !

Pour que chacun puisse organiser ses Journées, découvrir la richesse du patrimoine archéologique, rencontrer les acteurs de l’archéologie et participer aux animations qu’ils ont imaginées, fouillez le programme

Photo d'illustration, Béziers