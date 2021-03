Europe - Vaccins contre le COVID-19: débat sur les inquiétudes liées aux mutations du virus

Les députés interrogeront des experts de l’Agence européenne des médicaments, du Centre de prévention et de contrôle des maladies et de l’OMC sur l’efficacité des vaccins sur les variants.

Lundi, les députés de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire interrogeront des représentants de l’Agence européenne des médicaments, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Organisation mondiale de la santé sur l’efficacité des vaccins actuels contre les mutations du virus du COVID-19.

Les experts suivants seront présents:

- Dr Marco Cavaleri, Chef du service des menaces sanitaires biologiques et de la stratégie vaccinale, et Président de la task force d’urgence sur le COVID-19 à l’Agence européenne des médicaments;

- Dr Bruno Ciancio, Chef de la section surveillance au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies; et

- Dr Katherine O’Brien, Département de la vaccination, Directrice des vaccins et des produits biologiques à l’Organisation mondiale de la santé.

Au cours de la même réunion, le directeur adjoint de la DG SANTE de la Commission européenne, Pierre Delsaux, présentera aux députés la communication de la Commission sur l’incubateur HERA, un projet visant à surveiller les variants, à échanger des données et à coopérer sur l’adaptation des vaccins.

Date: lundi 15 mars de 13h30 à 15h45

Lieu: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment SPAAK, salle 1A002, et via visioconférence

Contexte



Le Parlement a organisé plusieurs débats au sein de différentes commissions, ainsi qu’en session plénière, sur divers aspects de la stratégie vaccinale contre le COVID-19. Plus récemment, les députés ont débattu avec des PDG de l’industrie pharmaceutique de la manière d’accélérer le déploiement des vaccins. La commission de la santé publique évaluera prochainement la menace croissante que représentent les variants du virus et les projets mis en place par l’UE pour relever ce défi.