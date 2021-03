Europe - L'UE ouvre la voie au lancement de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

Le président du Parlement européen, la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre portugais ont signé la déclaration sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Ce 10 mars, le président du Parlement européen, David Sassoli, le Premier ministre portugais, António Costa, qui représente le Conseil de l’Union européenne et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont signé la déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

L'objectif de cette conférence est de donner aux citoyens un rôle plus important dans l'élaboration des politiques de l'UE et de leur permettre de partager leurs idées sur l’Europe de demain. Les Européens pourront participer à une série d'événements et de débats organisés aux quatre coins de l’Union européenne, ainsi qu'en ligne, à travers une plate-forme numérique multilingue.

« Les attentes de nos citoyens envers l'Europe sont plus importantes que jamais », a déclaré Sassoli. « Il est essentiel que nous continuions à doter l'Europe des outils adaptés pour répondre à ces attentes, à cette demande de solidarité ». « Cette conférence sera l’occasion de redécouvrir l'âme du projet européen. Nous vous invitons tous à participer et à faire entendre votre voix afin de construire ce qui sera l'Europe de demain, VOTRE Europe », a-t-il souligné.

« Nous savons que nous n’avons pas tous la même vision de l’avenir de l’Europe », a reconnu le Premier ministre portugais, António Costa. « Voilà pourquoi cette Conférence sera décisive. Nous pourrons débattre sans tabous et rapprocher nos points de vue. Ce n'est que comme ça que nous pourrons affronter nos différences et renforcer ce qui nous unit », a-t-il expliqué.

« C’est précisément en temps de crise que nous remarquons lorsque l’Europe fonctionne pour ses citoyens, mais également ce que nous devons améliorer » a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. « Cette conférence doit aller au-delà de Bruxelles et des capitales nationales. Nous voulons entendre les citoyens européens dans toute leur diversité, des jeunes et des moins jeunes, des citadins et des ruraux, des étudiants Erasmus à ceux qui sont descendus dans la rue pour se faire entendre, ainsi que ceux qui doutent que la création d'une Union toujours plus étroite soit la bonne voie à suivre », a-t-elle ajouté.

Une enquête réalisée fin 2020 montre que trois quarts des Européens pensent que la Conférence sur l'avenir de l'Europe peut avoir un effet positif sur la démocratie dans l’Union européenne. 51% des personnes interrogées souhaiteraient y participer.