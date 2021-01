Europe - Le Président de la Communauté Européenne Sassoli a appelé les autorités russes à libérer immédiatement Alexeï Navalny.

Lors de l’ouverture de la session à Strasbourg, le Président Sassoli a appelé les autorités russes à libérer immédiatement Alexeï Navalny.

Qualifiant la détention d’Alexeï Navalny à son retour en Russie hier de violation des droits de l’homme, le Président Sassoli a souligné que tous les députés soutenaient sa libération.

Le Président a également rendu hommage aux citoyens lituaniens qui ont défendu leur indépendance et leur liberté il y a 30 ans, le 13 janvier 1991, alors que les chars soviétiques attaquaient la tour de la télévision à Vilnius.



Députés sortants



Cristian Ghinea (Renew Europe, RO) à compter du 22 décembre 2020

Kris Peeters (PPE, BE) à compter du 11 janvier 2021



Députés entrants



Erno Schaller-Baross (PPE, HU) à compter du 10 janvier 2021

Alin Mituta (Renew Europe, RO) à compter du 28 décembre 2020



Modifications à l’ordre du jour



Mardi



Une déclaration du Chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, sur l’arrestation d’Alexeï Navalny sera ajoutée comme premier point à l’ordre du jour de l’après-midi. Le débat se conclura par le vote d’une résolution.

La séance sera prolongée jusqu’à 20 heures.



Mercredi



Les déclarations du Conseil et de la Commission sur la prestation de serment du nouveau Président des États-Unis et la situation politique actuelle deviennent des déclarations du Conseil européen et de la Commission.

Les informations sur la répartition des votes sont disponibles sur le site internet du Parlement européen, au sein de la section ‘’informations prioritaires’’.



Demandes des commissions d’entamer des négociations avec le Conseil et la Commission



Les décisions de plusieurs commissions parlementaires d’ouvrir les négociations interinstitutionnelles (article 69c) sont publiées sur le site internet de la plénière.

Si aucune demande de vote en plénière sur la décision d’ouvrir des négociations n’est introduite d’ici mardi à minuit, les commissions pourront débuter les pourparlers.