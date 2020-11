Aude - La voix des policiers municipaux de l'Aude entendue !

PROPOSITION DE LOI SUR LA SECURITE GLOBALE : LA VOIX DES POLICIERS MUNICIPAUX DE L’AUDE ENTENDUE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Le SAPM11 FA-FPT se réjouit de l’adoption par l’Assemblée Nationale des deux amendements déposés par le Député de l’Aude Alain PEREA, qui prévoient la mise en commun de policiers municipaux lors de catastrophes naturelles ou technologiques sur n’importe quel point du territoire départemental mais aussi étendue aux départements limitrophes.

Fruit d’une collaboration commune avec le SAPM11 FA-FPT, le parlementaire audois a su défendre avec force et faire voter ces nouvelles dispositions qui viennent mettre un terme à l’indignation et la frustration vécues dans nos rangs lors des inondations de 2018. En effet, plusieurs policiers municipaux volontaires de communes non sinistrées n’avaient pas été autorisés à venir prêter main forte aux polices municipales de Trèbes et Villegailhenc.

Ainsi, une fois la proposition de loi votée par le parlement, la possibilité d’une répétition de cette fâcheuse expérience sera bientôt révolue. Le SAPM11 FA-FPT remercie enfin le Député pour le dépôt de plusieurs autres amendements pour une efficacité renforcée de la police municipale, malheureusement non retenus par l’Assemblée Nationale.

Le Bureau Départemental