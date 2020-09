Cahors - Succès des journées Européennes du patrimoine !

Malgré une météo capricieuse et un contexte sanitaire contraignant, les Journées européennes du patrimoine organisées à Cahors ont rencontré un vif succès avec près de 2 400 participants.

Les animations innovantes au mont Saint-Cyr (plusieurs visites de la faune et flore ou du promontoire, des ateliers pour enfants, animation musicale, exposition de voitures anciennes... étaient organisés) ont par exemple attiré plus de 850 personnes.

Autre nouveauté qui a attiré une quarantaine de participants, la visite « Patrimoine à vélo ».

Dans le cadre de la Journée de la mobilité, la Ville de Cahors proposait de suivre une visite guidée dans le centre historique au guidon de son vélo.

Quelques chiffres sur le nombre de participants aux visites :

• Accueil Hôtel de Ville et mont Saint-Cyr : 500

• Écoles de la République : 42

• Chantiers récents : 97

• Patrimoine à vélo : 40

• Faune et flore au mont Saint-Cyr : 30

• Promontoire du mont Saint-Cyr : 320

• Maison de l’eau : 320

• Bibliothèque patrimoniale, préfecture, collège Gambetta et CHAI : 500

La Ville de Cahors remercie toutes les associations et les personnes qui se sont mobilisées pour organiser ces Journées européennes du patrimoine.