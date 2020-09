Cap d'Agde - Les vols "des ailes contre le cancer" annulés !

Les vols "des ailes contre le cancer" qui devaient avoir lieu du 28 au 30 août ! sont annulés !

Avec les dernières mesures sanitaires de nombreux évènements sont annulés...

Retrouvez l'article de l'évènement ici !

Devant les alertes sanitaires qui se multiplient, à tort ou à raison, la Ligue contre le cancer et l'Aéroclub de Béziers Cap d'Agde ont décidé conjointement d'annuler la manifestation "Les Ailes contre le cancer" prévue les 28/29 et 30 Août.

C'est avec beaucoup de tristesse qu'une telle décision a été prise, nous privant tous de belles journées, à la fois caritatives et festives.

Il nous faut remercier les équipes de la Ligue contre le cancer et de l'Aéroclub qui se sont investies dans la préparation de ces journées. Nous remercions également l'Aéroport qui nous avait proposé des facilités pour gérer les flux de voitures d'un côté, et d'avions de l'autre, ainsi que les services de la circulation aérienne, avec qui les conditions de vol avaient été vues pour garantir une sécurité et une fluidité maximale.

Nous présentons nos excuses au nombreux passagers qui avaient eu la gentillesse de réserver à l'avance leur participation. Nous espérons très fort pouvoir revenir rapidement vers eux pour une prochaine édition.



Avec tous nos regrets

La Ligue contre le cancer et l'Aéroclub de Béziers Cap d'Agde