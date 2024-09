Hérault - Refondation en santé : 16 rendez-vous sur le terrain dans l'Hérault pour associer et mobiliser tous les acteurs de nos territoires dans la co-construction des politiques de santé

Refondation en santé : 16 rendez-vous sur le terrain dans l’Hérault pour associer et mobiliser tous les acteurs de nos territoires dans la co-construction des politiques de santé

Le Conseil National de la Refondation en Santé (CNR Santé), initié en octobre 2022, marque une avancée majeure pour réinventer notre système de santé français au plus près des besoins de nos territoires. Depuis son lancement, cette démarche de refondation en santé a déjà été animée au travers de plus de 250 concertations régionales, impliquant plus de 10 000 participants aux profils très variés. Ces échanges fructueux ont permis de proposer des solutions innovantes et pragmatiques, directement inspirées des réalités du terrain, pour mieux répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.

Vers une amélioration concertée du système de santé

La refondation en santé incarne une avancée significative dans l'élaboration des politiques de santé en France, mettant en avant la collaboration entre les différents acteurs du système de santé et tenant compte des spécificités locales pour répondre aux besoins de la population. Cette approche, centrée sur la co-construction des politiques de santé, souligne la nécessité de rapprocher les prises de décision des réalités locales et des acteurs clés du système de santé dans chaque territoire, en particulier les usagers, les professionnels et les élus locaux. En mettant l'accent sur la collaboration et l'innovation, les concertations menées dans ce cadre visent à transformer notre système de santé afin qu’il réponde toujours mieux aux attentes et aux besoins de tous.

L’impulsion de l’ARS en Occitanie

En Occitanie, cette démarche a été adoptée par l’Agence régionale de santé pour élaborer le projet régional de santé (PRS 2023-2028). De façon unique en France, ce projet régional se décline en 13 schémas territoriaux de santé qui ont été co-construits avec les différents acteurs du système de santé dans chaque département, notamment les membres du Conseil Territorial de Santé dans l’Hérault. Ces schémas territoriaux sont des plans stratégiques qui permettent de répondre de manière précise et adaptée aux besoins spécifiques des différents territoires. Ce dispositif national de refondation en santé a également permis d’identifier et soutenir, par l’octroi de crédits spécifiques, des initiatives et actions concrètes au cœur de nos territoires.

16 réunions publiques pour élargir la concertation dans l’Hérault

Afin de poursuivre cette dynamique et d’intensifier les échanges autour des politiques de santé au niveau local, le Préfet de l’Hérault, le Directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé et le Président du Conseil Territorial de Santé ont décidé d'organiser des réunions publiques dans 16 communautés de communes du département. Ces réunions, ouvertes à toutes les parties prenantes du système de santé, et notamment aux usagers du système de santé, dépasseront les simples constats ou diagnostics territoriaux. Elles viseront à identifier des solutions concrètes, des projets innovants et des actions pertinentes susceptibles d'être soutenus ou reproduits dans notre département.

Des priorités sur l’accès aux soins et l’accompagnement des personnes âgées

Compte-tenu des enjeux spécifiques du département de l’Hérault, ces réunions permettront à tous les participants de s’exprimer et de débattre sur des thématiques portant en priorité sur l'accès aux soins et l'autonomie des personnes âgées. Ces rencontres permettront de mettre en lumière les besoins réels de la population et d'élaborer collectivement des réponses concrètes, innovantes et adaptées aux besoins de nos territoires.

