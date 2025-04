MARSEILLAN - Rencontre avec Sandra Guerrero, nouvelle coordinatrice jeunesse de la MJC

Rencontre avec Sandra Guerrero, nouvelle coordinatrice jeunesse de la MJC

Depuis mars, la MJC a accueilli une nouvelle coordinatrice jeunesse : Sandra Guerrero. Passionnée par l'animation et le secourisme, elle nous raconte son parcours et ses projets pour les jeunes.

MJC : Bonjour Sandra, peux-tu te présenter en quelques mots ?

Sandra Guerrero : Bonjour ! J'ai 31 ans et je suis jeune maman. Diplômée du BPJEPS Loisirs Tous Publics et du BAFA surveillant de baignade, j'ai travaillé pendant sept ans à la mairie de Montagnac au service Éducation Jeunesse. J'y ai commencé comme animatrice avant de devenir adjointe de service et responsable des adolescents.

En parallèle, je suis pompier volontaire depuis 17 ans, dont quatre en tant que Jeune Sapeur-Pompier (JSP). J'ai suivi une formation de secourisme en équipe niveau 2 à Montagnac. J'interviens sur des missions de lutte contre les incendies et de secours à la personne.

MJC : Pourquoi avoir rejoint la MJC ?

Sandra Guerrero : J'avais envie de relever un nouveau défi et d'apporter mon expérience à une structure dynamique comme la MJC. Mon mot d'ordre est simple : "Que les jeunes s'amusent, profitent, en sécurité !"

MJC : Quels sont tes projets pour la MJC ?

Sandra Guerrero : je souhaite relancer les séjours pour les jeunes, dès cet été. Je veux leur proposer des expériences enrichissantes et des moments de détente bien mérités.

Un projet qui me tient à cœur est aussi de sensibiliser les jeunes à la sécurité, à la prévention des risques et aux gestes qui sauvent.

MJC : Que prévois-tu pour les vacances de printemps ?

Sandra Guerrero : Nous avons préparé un programme riche et divertissant pour que les jeunes profitent pleinement de leurs vacances. Ils pourront participer à des sorties variées comme la plage, le karting, une journée à Fabrikus, une visite du zoo de Montpellier. Des grands jeu, du ciné, du sport et un laser game sont également prévus. Le programme a été pensé à partir des souhaits des ados du collège Pierre Deley de Marseillan.

Pour les encadrer, je serai accompagnée d’Abderrahmene, animateur jeunesse et de Lou-Ann, recrutée en support pour les vacances.

MJC : Un dernier mot pour les jeunes et leurs familles ?

Sandra Guerrero : J'invite tous les jeunes à venir découvrir nos activités ! Que ce soit pour s'amuser, apprendre ou simplement partager de bons moments, la MJC est là pour eux.

Pour tout information et pour les inscription, rendez-vous à l’accueil.