Albi - Le Festival #BON

Le Festival #BON est un événement gastronomique dédié aux enfants et à leurs familles, visant à promouvoir une alimentation saine et le plaisir de cuisiner ensemble.



Co-fondé en 2016 par le chef Olivier Chaput, le festival offre un parcours ludique et pédagogique à travers plusieurs univers thématiques, notamment la découverte des produits de la terre à l'assiette, la santé et la nutrition, le développement durable, et l'activité physique. Les enfants sont invités à participer à des ateliers culinaires, des démonstrations, des animations sportives, et des activités éducatives sur le bien manger et le bien-être.



La 8ème édition du Festival #BON est prévue du 26 au 28 juin 2025 au Jardin National d'Albi.