CASTELNAU LE LEZ - Cycom Hacking Conference du 23 au 25 avril 2025

L’entreprise montpelliéraine Devensys Cybersecurity annonce la 5ème édition du Cycom Hacking Conference, le premier événement dédié à la cybersécurité offensive en région Occitanie. Il aura lieu du 23 avril (EduCycom) au 25 avril 2025, à la salle Le Kiasma à Castelnau-le-Lez (Montpellier Métropole). Les étudiants et professionnels de l’informatique pourront découvrir les dernières avancées en matière de sécurité offensive. Des challenges cyber (soirée Capture the Flag) et de nombreux lots sont à gagner. 350 personnes sont attendues et l’inscription est obligatoire et payante pour les journées du 24 et 25 avril. Lien billetterie ici.

L'événement incontournable de la cybersécurité offensive en Occitanie

La sécurité offensive repose sur l'analyse proactive des systèmes d'information afin de détecter et corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par des cybercriminels. En s'appuyant sur des techniques éprouvées de Red Teaming, Pentesting et Bug Bounty, cet événement unique en Occitanie permet de mieux comprendre les menaces et d'améliorer la résilience des infrastructures numériques.

EduCYCOM le mercredi 23 avril après-midi

Grande nouveauté cette année : une demi-journée est consacrée à EduCYCOM le mercredi 23 avril. Cet espace est spécialement dédié aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle souhaitant s'orienter vers les métiers de la cybersécurité. EduCYCOM proposera des sessions d'orientation, des démonstrations de hacking et des introductions aux certifications clés du secteur (CCT/CEH, OSCP, CISSP).

Le programme du mercredi après-midi :

Ouverture à 14h00

Installation des stands

Introduction aux certifications CCT, OSCP, CISSP

Démonstration de hacking : "Hackathon" organisé par l’école EPITECH et destiné à ses étudiants et aux écoles partenaires du CYCOM

Le programme du jeudi 24 avril 2025

Plénière d'ouverture

Conférences et interventions d'experts

Tables rondes et retours d'expérience

Quizz

Soirée Networking

Le programme du vendredi 25 avril 2025

Plénière d'ouverture

Conférences hacking et sessions techniques

Sessions RUMPS (scène ouverte)

Quizz

Challenge Capture The Flag [CTF] en soirée

Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants seront dévoilés prochainement sur le site officiel de l'événement : https://www.cycomhackingconference.com.

Challenge Capture the Flag pour tester ses compétences

Le vendredi 25 avril de 18h00 à 23h30, les professionnels aguerris et les passionnés pourront tester leurs compétences lors du challenge Capture the Flag.

Ce jeu de hacking éthique consiste à exploiter des vulnérabilités pour s'introduire sur des systèmes et capturer des "drapeaux" en équipe de 5 personnes. A la clé, des lots seront offerts par Devensys et ses partenaires tels que Epitech et OffSec aux 3 équipes gagnantes. Une occasion unique de se confronter à des scénarios réalistes et de mettre en pratique ses connaissances.

Des partenaires académiques de premier plan

Pour cette édition 2025, Cycom Hacking Conference est fière de s'associer à plusieurs écoles d'informatique et de cybersécurité, dont Epitech, Avama, Ynov, CNAM, Polytech et Keyce Informatique.

Ces partenariats permettent de favoriser l'échange entre les experts du secteur et les talents de demain, en offrant aux étudiants une opportunité unique d'apprendre auprès des meilleurs professionnels du domaine en Occitanie.

Partenaires officiels du CYCOM : Epitech, OffSec, Ec-Council et Hack The Box.

Partenaires institutionnels présents : Montpellier Métropole Méditerranée, La Mêlée Numérique, Cyber'Occ, ComCyber

Un lieu accessible et convivial

Comme chaque année, le CYCOM se tiendra au Kiasma à Castelnau-le-Lez, à proximité de Montpellier.

Accès en tram : Ligne 2, arrêt "Clairval"

Accès en voiture : Parking payant à 50 mètres

Restauration comprise :

Jeudi : matin & midi

Vendredi : matin, midi & soir

À propos de Devensys Cybersecurity

Fondé en 2013, Devensys Cybersecurity est un pure-player de la cybersécurité, animé par des valeurs fortes d’expertise, de qualité et d’engagement éthique. Forte de l’expertise technique de ses ingénieurs fondateurs, l’entreprise accompagne des acteurs publics et privés de toutes tailles en proposant des services de cybersécurité opérés exclusivement depuis la France.

Son offre complète inclut la cybersécurité offensive avec des tests d’intrusion et des analyses de vulnérabilités (Red Team & Pentest), la cybersécurité défensive via son service SOC (Security Operations Center) disponible 24/7, la gestion des incidents via un CERT (Computer Emergency Response Team) et un VOC (Vulnerability Operations Center), ainsi que des prestations de formation et de certification. Devensys Cybersecurity assure ainsi une protection globale pour renforcer la cybersécurité de ses clients.

En janvier 2025, Devensys Cybersecurity rejoint le groupe français Inherent (1 300 collaborateurs en France) et devient la division cybersécurité du groupe.

www.devensys.com

Billetterie disponible : https://my.weezevent.com/cycom-hacking-conference-2025