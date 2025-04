SAINT GILLES - Laissez Parler les Petits Papiers

Laissez Parler les Petits Papiers - Cie Moustache

Dans ce spectacle d'improvisation, c'est le public qui mène la barque en notant sur des petits papiers les thématiques à partir desquelles les comédiens devront jouer.

Dans une atmosphère de petite guinguette, les comédiens évoluent et improvisent autour d’une “carriole”, les ambiances lumineuses et sonores sont créées sur scène par les improvisateurs eux-mêmes.

Un spectacle à voir et à vivre en famille, seul ou entre amis.