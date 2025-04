MARSEILLAN - Le cross des écoles a rassemblé tous les petits marseillanais

Le cross des écoles a rassemblé tous les petits marseillanais

Ce vendredi 4 avril 2025, à l’occasion du cross annuel des écoles et du collège, la promenade de la Belle Scribote, le port de Marseillan-ville et le parc de Tabarka ont été traversés en trombe par tous les petits marseillanais.

Directeurs, enseignants et parents d’élèves n’ont pas hésité à « mouiller » le maillot ce dernier jour de la semaine, pour accompagner tous ces jeunes ravis de quitter les bancs de l’école pour courir sous un pâle soleil de printemps. Après une course acharnée allant de bout de la Belle Scribote en passant par le port de la ville, l’arrivée s’est déroulée au parc de Tabarka avec une collation bienvenue distribué par l’APIM (l’association de parents d’élèves). La matinée s’est clôturée avec la remise des coupes distribuées par les directeurs des écoles et le Principal du collège, sous l’œil bienveillant des adjoints au Maire, Annie Michel Kelly, déléguée aux affaires scolaires et Walter Bignon, délégué à la Jeunesse.

Un grand merci à la Police municipale et aux service de la Croix Rouge pour avoir sécurisé le parcours durant cette matinée sportive.

Et merci également à Hérault Sport pour avoir accompagné la remise des prix avec le car podium du Département.