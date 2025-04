Gard - Espace Conseil France Rénov' en Terre de Camargue

Depuis le 1er janvier 2025 l’Espace Conseil France Rénov’ porté par Terre de Camargue, remplace le guichet Rénov’Occitanie. Ce service public gratuit accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique et d’adaptation de leur logement.

Le dispositif, intégré dans le Pacte Territorial France Rénov’ porté par Terre de Camargue élargit le champ d’action de Rénov’Occitanie. Ce guichet unique, neutre et gratuit, est le point d’entrée pour l’accompagnement et le financement des travaux de rénovation de l’habitat privé. Initialement réservé aux travaux de rénovation énergétique, il est désormais accessible pour tous les travaux d’amélioration de l’habitat (rénovation énergétique, adaptation du logement pour les séniors ou les personnes en situation de handicap…).

Des permanences sur le territoire deux fois par mois

Afin de répondre aux besoins des habitants et leur offrir un service de proximité, un conseiller France Renov’ reçoit, sur rendez-vous, chaque 1er et 3ème mercredi du mois à :

Aigues-Mortes, de 9h à 12h, au siège de la Communauté de Communes Terre de Camargue, 13 rue du Port

Le Grau-du-Roi, de 13h30 à 16h30, à l’Hôtel de Ville, Place de la Libération

La prise de rendez-vous se fait :

par téléphone au 04 66 70 98 58

ou en ligne sur : https://www.ecfr-sudgard.com

Des permanences téléphoniques

L’Espace Conseil France Rénov’ est également disponible pour des conseils téléphoniques. Le service est joignable au 04 66 70 98 58 :

les lundis de 9h00 à 17h00,

les mercredis de 13h00 à 17h00

les vendredis de 13h00 à 17h00

Des conseils personnalisés

L’Espace Conseil France Rénov’ s’adresse aux propriétaires de résidences principales, occupants comme aux bailleurs. S’agissant d’un service public, les conseils dispensés sont 100% neutres et indépendants de toute démarche commerciale. Les ménages sont informés sur les dispositifs d’aides mobilisables en fonction de leurs profils de revenus, statuts, situations fiscales et des travaux prévus.

Un engagement fort pour la transition énergétique et le vivre-mieux

Terre de Camargue a confié l’animation de l’Espace Conseil France Rénov’ au CAUE du Gard. Ce dispositif qui vise à accompagner et favoriser la rénovation et l’adaptation du parc privé s’inscrit dans les orientations du Plan Climat Air Energie Territorial, dans la démarche Petites Villes de Demain / Opération de Revitalisation du Territoire et dans le Programme Local de l’Habitat 2025-2030. Il est financé à parts égales par la Communauté de communes Terre de Camargue et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).