FRANCE - Concours national des vins IGP : le jury attribue au total 155 médailles, dont 94 en or

La vingt-et-unième édition du Concours national des vins IGP s’est déroulée vendredi 21 mars à Toulouse dans l’antre historique du club de rugby le plus titré de France, le Stade Toulousain, en présence du président de la Confédération nationale des vins IGP de France, Gérard Bancillon. Ce concours, le seul en France valorisant les vins IGP, a permis de célébrer la diversité et la qualité des vins issus d’une indication géographique protégée (IGP).

• L’IGP est un signe de qualité européen qui permet à un opérateur de se prévaloir d’une origine géographique tout en disposant de la liberté de choisir parmi une grande palette de cépages inscrits dans le cahier des charges de l’IGP et des méthodes de vinification et d’élevage.

• À travers la France, on compte aujourd’hui 76 IGP reconnues par l’INAO. Elles forment une catégorie qui représente plus du quart de la production nationale, et pratiquement la moitié des vins tranquilles.

• Organisé par l’Association nationale des interprofessions des vins à indication géographique plus connue sous le nom d’InterIGP, le Concours national des vins IGP permet de récompenser les meilleurs vins en IGP à l’issue d’une dégustation à l’aveugle réalisée par un jury de professionnels.

• Cette année, le jury, constitué notamment d’oenologues, de cavistes et de sommeliers, a attribué 155 médailles sur 474 vins dégustés, dont 94 en or. Tous les résultats ainsi que ceux des précédentes éditions sont à retrouver sur le site www.concoursnationaligp.vin

IGP DU LANGUEDOC ET DU ROUSSILLON : 86 VINS MÉDAILLES, DONT 55 EN OR

IGP DU SUD-EST : 25 VINS MÉDAILLES, DONT 13 EN OR

IGP DU SUD-OUEST : 25 VINS MÉDAILLES, DONT 5 EN OR

IGP VAL DE LOIRE : 9 VINS MÉDAILLES, DONT 5 EN OR

Crédit photo Hélène Resseyre