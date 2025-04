MARSEILLAN - Des terrains de Padel pour rassembler Marseillan : le sport, ciment du vivre-ensemble !

Marseillan s’enflamme pour le Padel : inauguration réussie de deux nouveaux terrains !

Samedi 5 avril 2025 – Ce matin, sous un soleil radieux, Marseillan a officiellement inauguré ses deux nouveaux terrains de Padel au Tennis Padel Club, un projet phare issu du 3e budget participatif de la ville. Ce projet a séduit 578 votants en 2023, témoignant de l’engouement local pour ce sport convivial et accessible.

Un projet participatif qui fédère

Au cœur de l’événement, on retrouvait les principaux artisans de ce succès et co-initiateurs du projet Raphaël MICHEL et la Suédoise Torhild ZETTERSSTROM, chaleureusement applaudie pour son dynamisme et son accent chantant « Je suis super contente d’habiter ici. C’est super super bon. Merci pour votre vote. C’est super », s’est exclamée avec un grand sourire Torhild ZETTERSSTROM, suscitant l’enthousiasme de la foule.

Le maire de Marseillan, Yves MICHEL, a ouvert la cérémonie en saluant la mobilisation citoyenne : « Je ne veux pas oublier toutes les personnes qui ont participé à des propositions de projets, qui ont été soumises au vote des Marseillaises et des Marseillanais. Parce qu’il n’y a pas de mauvais projets, il n’y a que des bonnes idées. »

Une cérémonie haute en couleurs

À midi, l’inauguration a débuté par une coupe de ruban symbolique en présence du maire Yves Michel, des porteurs du projet et du président du club, Damien Sibille.

Dans son discours, le maire a salué: " Un projet qui incarne l’esprit collaboratif de Marseillan. Merci aux entreprises, aux votants et au club de tennis, partenaire indispensable."

Raphaël Michel, visiblement ému, a ajouté : "En trois mois, nous avons déjà 400 joueurs inscrits. Le message est clair : le Padel a trouvé sa place ici !"

Sport et démocratie main dans la main

Walter Bignon, adjoint à la démocratie participative, a rappelé l’importance de ce dispositif : "Vous êtes plus de 600 à avoir voté pour ce projet. Chaque année, les Marseillanais nous guident pour des équipements utiles et fédérateurs. " Avec 168 786 € investis et une gestion assurée par le club, ces terrains promettent de devenir un lieu incontournable. Cet équipement vient compléter la politique sportive et le sport loisir à Marseillan. Aprés le pump track, le terrain de foot, le complexe sportif que l'on va bientôt inaugurer le 21 juin, la politique de la ville que l'on met en place pour que le sport loisir est mis en avant afin que la ville soit dotée d'équipements qui permettent de pratiquer du sport en sécurité dans un cadre agréable et avec des équipements adaptés.

Comme l’a résumé Yves Michel : "Ici, on célèbre le sport, mais aussi l’intelligence collective. Longue vie au Padel !"

" Damien Sibille, président du club, a souligné la complémentarité avec le tennis : "Le Padel dynamise notre club sans remplacer le tennis, qui compte même une équipe en National 4 cette année !" « Ça permet de redonner un peu plus de dynamisme au tennis, qui déjà était un gros club puisqu’on a plus de 30 équipes inscrites en championnat… Beaucoup de joueurs de tennis jouent également au Padel sans lâcher le tennis et c’est important que les deux fonctionnent ensemble. »

Une journée festive pour tous

Dès 9h, le public a pu découvrir gratuitement le Padel lors de séances encadrées. À 13h, un match d’exhibition a réuni des champions comme Cédric Carité (Champion du monde) et Nicolas Boutier (Champion de France), sous les applaudissements des spectateurs. L’après-midi a été rythmée par des tournois, des animations pour enfants et une buvette gourmande.

Infos pratiques :

Abonnements : 70€ (résidents) / 140€ (non-résidents).

Séances découverte : mardis 18h-19h30 sur réservation.

En cliquant sur le lien ci-dessous

Voir, partager les videos et les photos sur notre page FACEBOOK