Tarn et garonne - Inéligibilité de Marine le Pen : Un coup contre la démocratie et le droit

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

Ce lundi 31 mars 2025 restera dans nos mémoires et dans l’histoire de notre pays le jour funeste où des juges ont pris une décision grave, d’une injuste sévérité, qui confine à la violence judiciaire, au déni du droit, à un coup direct porté contre la démocratie.

Cette « affaire » repose sur une divergence d’interprétation entre le Front National et le Parlement européen sur le rôle des assistants parlementaires européens. Il n’y a ni enrichissement personnel, ni corruption. Marine Le Pen et plusieurs de nos députés ont été déclarés inéligibles par une décision non pas de justice, mais une décision aux motivations politiques assumées.

Le juge a décidé l’inéligibilité avec exécution provisoire, c’est-à-dire l’incapacité immédiate pour Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle avant tout recours et tout appel possible. Personne n’est au-dessus de la loi, mais Marine Le Pen n’est pas non plus en-dessous de la loi : elle a, comme tout justiciable, le droit de faire appel, le droit à la défense, le droit à la présomption d’innocence.

Par ailleurs, les sommes demandées, comme amendes et dommages et intérêts, avec exécution provisoire, relèvent d’une volonté à peine dissimulée de ruiner le Rassemblement National.

Le Rassemblement National est combatif face à un procès et un jugement politique, un coup de force judiciaire qui engage la France, pays des droits de l’Homme, sur le chemin de la tyrannie. Nous en appelons au peuple pour empêcher la confiscation de la démocratie. Nos militants et moi-même participerons à la grande mobilisation organisée dimanche 6 avril à Paris, collerons des affiches de soutien à Marine Le Pen et à la démocratie, distribuerons des tracts et sensibiliserons les Français à la dérive d’un système prêt à tout pour se maintenir.

Nous allons exercer pacifiquement et démocratiquement notre droit à la résistance, parce que c’est la vocation de la France de rester une vraie démocratie, parce que c’est au peuple et à lui seul qu’il appartient de choisir ses représentants. Pour tous les Français, nous allons défendre la liberté, le droit et la France.