HÉRAULT - Tapatoudi : Rencontres/ateliers avec Julia Wauters, illustratrice jeunesse

Pour la dernière rencontre de sa sixième saison, l’association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques, accueille JULIA WAUTERS à Pézenas du 8 au 10 avril 2025.

Le travail de Julia Wauters a été repéré très vite, dès sa sortie des Arts déco. Elle a réalisé, en 2009, l'illustration d'un premier album chez Hélium Ma grande sœur m'a dit, récit et imagier sonore.

Julia a un usage personnel de la couleur qu'elle utilise toujours avec parcimonie. Elle joue beaucoup sur les contrastes. Le rouge répond au jaune, le bleu devient vert. Son trait est aussi tout à fait singulier. Très stylisé, son dessin est posé sur la page. Elle crée également des pochoirs et des découpages.

Julia vit à Nantes et travaille dans un atelier chaudement entouré…Selon les jours, elle dessine et écrit pour l’édition jeunesse, fait quelques images de presse ou de communication via l’agence Costume 3 pièces, anime des ateliers avec des enfants et sérigraphie ses images ou celles des autres pour une foultitude de petits projets libres et limités.

Trois rencontres/ateliers d’illustration sont programmés en médiathèques :

- Le mardi 8 avril à 17h à la médiathèque de AUMES,

Atelier « Lettre d’amour » ouvert à tous.

- Le mercredi 9 avril à 14h30 à la médiathèque de CEYRAS

à 17h30 à la médiathèque de ANIANE,

Ateliers « Compose ton bouquet graphique » à partir de 8 ans

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’artiste et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

Julia Wauters rencontrera également des élèves des écoles d’Aniane, de Tourbes, de Campagnan, de Nézignan l’Evêque et de Nizas.



Le festival de littérature jeunesse TAPATOUDI approche à grands pas ! Il clôturera cette riche saison réunissant des auteurs et illustrateurs du 16 au 18 mai 2025 à Pézenas . Au programme : rencontres, ateliers, spectacles, vente de livres et dédicaces…

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.