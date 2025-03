OCCITANIE - Les Notaires du Midi lancent les Journées de la Vulnérabilité Les 9 et 10 avril

Les Journées de la Vulnérabilité

Les 9 et 10 avril, les notaires du Midi se mobilisent pour informer le grand public sur les solutions pour protéger leurs proches

Santé mentale, handicap, vieillesse : la vulnérabilité est une problématique de société grandissante, qui n’est pas sans conséquences lorsqu’il s’agit de prendre des décisions quant à son patrimoine. Afin de sensibiliser le grand public autour de cet enjeu majeur, les notaires du Midi lancent Les Journées de la Vulnérabilité les 9 et 10 avril prochains : des conseils pratiques et des ateliers accessibles à tous pour se poser les bonnes questions... et y répondre.

En France 1,3 millions de personnes sont en état de dépendance et ont besoin d’aide pour accomplir les gestes du quotidien. De l’autre côté de la barrière, ce sont aujourd’hui 8,3 millions de Français qui aident régulièrement l’un de leurs proches en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Les notaires eux-mêmes sont de plus en plus confrontés à la vulnérabilité, qu'elle concerne directement leur client ou sa famille. Leur mission consiste à évaluer le consentement éclairé des personnes vulnérables, conseiller sur les dispositifs adaptés et veiller à ce que les décisions juridiques respectent leur dignité et leur capacité à consentir, tout en garantissant la sécurité juridique des actes.

Un rendez-vous pour trouver les solutions adaptées à chaque situation

Qu’est-ce qu’une personne vulnérable ? Comment identifier les premiers signes de perte d’autonomie ? Quels sont les risques et les conséquences au quotidien ? Comment protéger un enfant handicapé ? Quelles sont les mesures adaptées pour la protection des personnes majeures et des mineurs ? Vers quel professionnel se tourner ? Pourquoi et comment anticiper sa propre protection ?

Parce que ces questions sont à la fois essentielles et parfois délicates à aborder, les notaires du Midi, qui rassemblent 658 notaires implantés dans l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, lancent Les Journées de la Vulnérabilité les 9 et 10 avril : deux jours informer, sensibiliser le grand public, répondre à toutes les questions et rendre accessibles les solutions qui s’offrent aux familles.

Début avril, les notaires du Midi lancent une campagne de communication sur les ondes, dans la presse et sur les réseaux sociaux pour faire connaître cette opération inédite au grand public dans les 4 départements de leur ressort.

Au programme des Journées de la Vulnérabilité

Mercredi 9 avril

Animations et contenus vidéos didactiques sur les pages Facebook et Instagram des notaires du Midi

Jeudi 10 avril de 18h30 à 19h30 : des ateliers ouverts à tous

« Santé mentale, handicap, vieillesse : comment anticiper et protéger ses proches ? »

En simultané dans les 4 départements :

Carcassonne : Chambre des notaires de l’Aude – 52 rue Aimé Ramond

Onet le Château : Château de Fontanges organisée par la Chambre des notaires de l’Aveyron

Montpellier : Chambre des notaires de l’Hérault – 565 av. des Apothicaires

Perpignan : Chambre des notaires de Pyrénées-Orientales - 21 Bd Georges Clemenceau

Entrée gratuite

Ateliers suivis d’un cocktail apéritif

Inscriptions en ligne : https://docs.google.com/forms/d/1bD2yuPRk-d6RAJvAId4HwsCFPSY6j2cRenNgDFcKg9k/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwY2xjawJSQ3tleHRuA2FlbQIxMAABHbPlyhes-fUcU41ceU4VGavQRaWvlCaLKABXcrFxOABfRWQJHza6Mj1SOA_aem_GGFWW_JYDZAgYTaJILia9g

Toutes les informations sur www.cr-montpellier.notaires.fr