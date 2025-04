OCCITANIE - Don de sang et de plasma en avril : un zeste de partage, sur un lit de solidarité !

Don de sang et de plasma en avril : un zeste de partage, sur un lit de solidarité

Tout au long du mois d’avril, l’Etablissement français du sang (EFS) Occitanie et ses partenaires mettent la main à la pâte pour régaler les donneurs qui se présenteront dans les Maisons du don de la région. L’enjeu est de taille : faire venir plus de 2 500 donneurs, pour répondre aux enjeux de prélèvement du mois courant, et anticiper la baisse de fréquentation liée aux ponts de mai. De Tarbes à Rodez, en passant par Montauban et Béziers, lycées hôteliers, restaurateurs, artisans, chefs et pâtissiers de renom occitans se mobilisent aux côtés de l’EFS pour le don de sang et de plasma.

Mettre les bouchées doubles en avril pour ne pas rester sur sa faim en mai

Les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai sont généralement synonymes de baisse de fréquentation des donneurs sur les Maisons du don et des collectes mobiles. En effet, le manque de disponibilité de la population et les jours de collectes en moins – en raison des jours fériés – peuvent directement se répercuter sur les prélèvements en poches de sang et de plasma sur cette période. Il peut alors être difficile pour l’Etablissement français du sang de répondre sereinement aux besoins des malades.

Quand le monde occitan de la gastronomie fait rimer délicieux et généreux

Pour faire face à cet enjeu de taille, l’EFS Occitanie propose au grand public de (re)découvrir le don de sang et de plasma, en jouant sur un trait de caractère communément partagé par la population française…la gourmandise ! Un péché mignon sur lequel compte bien jouer de nombreux partenaires locaux et régionaux de l’établissement, en invitant les donneurs qui se présenteront dans les Maisons du Don de la région en avril, à faire le plein d’énergie avec une collation décidément gourmande.

Un programme aux petits oignons dans les Maisons du don de la région :

Maison du don Auch – 1, 3 et 5 avril – Collation préparée par le restaurant Pica Pica

Maison du don Montpellier – 7, 8 et 11 avril – Collation préparée par les Chefs d’Oc – et les 9 et 10 avril par le Lycée hôtelier Frêche

Maison du don Béziers – 8, 9 et 11 avril – Collation préparée par Purple Campus

Maison du don Carcassonne – 9, 11 et 12 avril – Collation préparée par Fanny Mahou (Fanny Pâtisserie)

Maison du don Toulouse Lapeyrouse – du 7 au 9 avril – Collation préparée par Fromagerie Xavier et Maison Garcia

Maison du don Toulouse Purpan – du 9 au 12 avril – Collation préparée par Fromagerie Xavier et Maison Garcia

Maison du don Montauban – du 14 au 19 avril – Collation préparée par La Brigade du Goût

Maison du don Cahors – du 14 au 18 avril – Collation préparée jour après jour par Bonnie Restaurant, Chez Suzanne, Tandem, Le Bistro 1911 puis le Château de Mercuès

Maison du don Albi – du 14 au 19 avril – Collation préparée par Boulangerie Feuillette

Maison du don Nîmes – du 23 au 26 avril – Collation préparée jour après jour par Francin, Léa Chiari, Maison Poulain puis Les Délices de la Vaunage

Maison du don Rodez – 28 avril – Collation préparée par le Restaurant L’Opéra et son Chef Vasco Baldisserotto

Maison du don Tarbes – 22, 24 et 25 avril – Collation préparée jour après jour par la Cheffe Lola Campagne, le Chef Alexis St Martin (restaurant le Viscos) puis la Cheffe pâtissière Lucile Dubosc

Maison du don Perpignan – du 28 avril au 3 mai (sauf 1er mai) – en partenariat avec Les Toques Blanches du Roussillon Occitanie – Collation préparée jour après jour par Le Yucca, restaurants Spaghetteri’aldo et Can Marcel, restaurant Mas Alegria, restaurants Le Clos des Lys et La Balette, restaurant l’Horizon

Pour prendre rendez-vous pour un don de plasma ou pour un don de sang, consultez dondesang.efs.sante.fr ou l’appli « Don de sang ».