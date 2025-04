Tarbes - Commémoration de la Seconde République Espagnole à Tarbes et Soirée-débat

L’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – FFI 65 (AAGEF-FFI 65) organise un rassemblement à l’occasion de l’anniversaire de la proclamation de la Seconde République espagnole.

Il se tiendra le lundi 14 avril 2025, à partir de 16h, devant la Mairie de Tarbes.

Les drapeaux républicains flotteront en hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté, la démocratie, la justice sociale et contre les fascismes en Espagne, en France et en Europe. Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous. Venez nombreuses et nombreux participer à ce moment de mémoire et d’engagement.

À l’issue du rassemblement, nous vous invitons à nous rejoindre à la Maison de la Région (8 avenue des Tilleuls, Tarbes) pour une soirée-débat, en partenariat avec Les Nouvelles de Bigorre.

La soirée s’ouvrira par la projection du film documentaire « La Nueve », retraçant l’histoire héroïque de ces républicains espagnols engagés dans la 2e DB du général Leclerc, qui participèrent à la Libération de Paris.

Une plongée dans une page méconnue de notre histoire commune, entre mémoire, transmission et devoir de vigilance.

Pour nous contacter : AAGEF-FFI 65 amicale-guerilleros-65@laposte.net