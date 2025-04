BASSIN DE THAU - Thau sous protection : le Préfet maritime interdit la navigation près des sanctuaires d'oiseaux

Le Préfet maritime de la Méditerranée serre la vis pour protéger les oiseaux marins de l’étang de Thau

Marseillan , Hérault — Le vice-amiral d’escadre Christophe Lucas, préfet maritime de la Méditerranée, a signé un arrêté renforçant, comme chaque année, les mesures de protection autour des Tocs, ces bancs de sable émergés du lido de Sète à Marseillan.



Objectif : préserver les nids de quatre espèces d’oiseaux marins protégées, menacées par la fréquentation humaine. Une décision qui s’inscrit dans le cadre du site Natura 2000 « Étang de Thau et lido de Sète à Agde », et qui durcit les règles jusqu’au 31 août 2025.

Une zone sensible sous haute surveillance

Les Tocs, vestiges des anciennes salines, abritent des laro-limicoles — sternes, mouettes et autres échassiers — dont la nidification est perturbée par les activités nautiques. Pour limiter le dérangement, la navigation est désormais interdite dans un périmètre précis, délimité par des coordonnées géodésiques (système WGS 84). Seuls les navires de l’État, les professionnels de la pêche et les engins d’urgence sont exemptés. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1 500 €, selon le code pénal et des transports.

Coordination avec les acteurs locaux

Le maire de Marseillan est chargé de réguler la baignade et les activités nautiques à moins de 300 mètres des rivages, conformément à l’article L.2213-23 du code des collectivités territoriales. « Ces mesures ne sont pas contre le tourisme, mais pour un tourisme responsable », explique un responsable de la Direction départementale des territoires et de la mer. Les scientifiques saluent cette initiative, rappelant que l’étang de Thau est un écosystème-clé pour la biodiversité méditerranéenne.

Réactions mitigées

Si les associations environnementales comme la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) applaudissent cette « avancée cruciale », certains professionnels du nautisme déplorent des restrictions pénalisant l’économie locale. Le Préfet martèle, lui, l’urgence d’agir : « Protéger ces espèces, c’est préserver l’équilibre de tout l’écosystème. »

Vers un modèle durable ?

Cet arrêté s’inscrit dans une dynamique récurrente, illustrant la tension entre préservation et exploitation des littoraux. Avec 80 % des laro-limicoles en déclin en Europe, la Méditerranée montre l’exemple d’une gestion active. Reste à voir si ces mesures, cartes géodésiques en main, suffiront à concilier nature et activités humaines.

Pour consulter les zones interdites, les coordonnées détaillées sont disponibles sur le recueil des actes administratifs de la préfecture maritime.