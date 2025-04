Pérols - La saison se prépare : Un nouveau bureau d'information touristique ouvre ses portes à Pérols

Un nouveau bureau d’information touristique ouvre ses portes à Pérols

Une présence renforcée de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole au cœur du territoire

L’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau d’information touristique à Pérols, situé à la Médiathèque Jean Giono – 30 rue Gaston Bazille, 34470 Pérols.

Un bureau d’information touristique est un bureau d’accueil décentralisé émanant de l’Office de tourisme.

Ce nouveau point d’accueil s’inscrit dans une volonté de proximité avec les habitants et les visiteurs, en proposant un accueil annuel, du mardi au samedi inclus, Florence vous accueillera suivant les horaires :

Mardi : 14h – 19h

Mercredi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

Jeudi : 14h – 19h

Vendredi : 14h – 18h

Samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

Une présence renforcée en saison

D’avril à septembre (avril, mai, juin, juillet, août, septembre), un accueil hors les murs viendra compléter ces horaires annuels, avec une présence les mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h dans des lieux stratégiques de la commune, pour aller à la rencontre des publics et mieux valoriser l’offre touristique du territoire.

Inauguration officielle est le samedi 12 avril à 11h

en présence des élus et des professionnels du tourisme

Ce nouveau bureau d’accueil s’ajoute à ceux déjà présents sur la métropole Lattes (BIT annuel) et Villeneuve-lès-Maguelone (BIT Saisonnier) et marque une nouvelle étape dans la stratégie d’accessibilité et de valorisation de l’offre touristique, culturelle et de loisirs du territoire.

Pour rappel, l’Office de tourisme Montpellier Méditerranée Métropole est classé catégorie 1 (la plus élevée) par le ministère en charge du tourisme. Le classement de l’office de tourisme en catégorie permet aux communes de sa zone de compétence d’obtenir la dénomination de commune touristique. Le classement en catégorie I permet d’accéder au classement en station de tourisme qui constitue la reconnaissance d’un accueil d’excellence.