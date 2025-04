Nimes - Gîtes de France® Gard accueille l'exposition "Ailleurs...en France avec Gîtes de France®"

À l’occasion de la célébration des 70 ans du réseau Gîtes de France®, spécialiste de l’accueil chez et par l’habitant, l’agence Gîtes de France® Gard est heureuse d’accueillir l’exposition photo itinérante Ailleurs… en France avec Gîtes de France® de l’agence Only France. Cette exposition propose une découverte de la France à travers des trésors exceptionnels et des richesses insoupçonnées. Elle met en lumière des lieux emblématiques souvent méconnus de notre patrimoine national et ce parfois à moins de deux heures de chacun d’entre nous.

Faisant escale dans plus de 16 villes en métropole et à la Réunion, l’exposition sera installée au Foyer Albaric à Nîmes, du 4 au 13 avril et sera accessible au grand public tous les jours de 11h à 18h.

L’exposition présente 21 photos emblématiques issues de l’exposition Ailleurs… en France et 13 photos d’hébergements Gîtes de France®, reflétant l’élégance et la singularité de ces lieux d’accueil exceptionnels.

Créée en 1955, la Fédération Nationale Gîtes de France® est un acteur de référence en Europe de l’accueil chez et par l’habitant, 42 000 propriétaires ouvrent les portes de leurs demeures et proposent plus de 55 000 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes d’enfants, gîtes d’étapes, campings & chalets) dans toute la France.