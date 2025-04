Nimes - Les mousquetaires français opposés aux corridas sanglantes !

Les 4 et 5 avril 2025, les arènes de Nîmes accueillaient le Bastide Médical UTS Nîmes pour un tournoi de tennis très médiatisé. Bien entendu, la FLAC salut cette initiative dénuée de toute effusion de sang et de souffrance animale. Il faut savoir que les mousquetaires français, vainqueurs flamboyants en 1991 de la prestigieuse Coupe Davis ne diront certainement pas le contraire. En effet, Yannick NOAH, Guy FORGET et Henri LECONTE (ancien époux de la torera à cheval, Marie SARA...), n'avaient pas hésité à signer nos manifestes anticorrida. Preuve, une nouvelle fois, que les magnifiques arènes de Nîmes peuvent attirer autant de monde, sinon plus, des spectacles sans cruauté !

Thierry HELY

Président de la FLAC

www.flac-anticorrida.org