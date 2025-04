FRANCE - 61e Foire internationale de la Photo à Bièvres

À l’heure où la photographie entame sa mutation à travers des pratiques innovantes, où l’Intelligence Artificielle progresse, le marché de l’occasion de la photo poursuit son déploiement et le « vintage » continue de séduire*.

* cf. « La photo face aux défis des usages innovants », étude annuelle réalisée pour le Salon de la Photo et l’Alliance Française des Industries du Numérique. (Septembre 2024)

Depuis 1964, la Foire internationale de la Photo, créée par Jean et André Fage, organisée par le Photoclub Paris-Val-de-Bièvre avec le soutien de la Commune de Bièvres a su suivre les évolutions de la photo. Elle demeure le rendez-vous incontournable des collectionneurs et amateurs, reconnue pour son marché de l’occasion et des antiquités photographiques, son marché du neuf et des services, son marché des artistes, ses conférences et ses expositions de photographes. La Foire se développe sous de multiples facettes tout en se réinventant avec des offres étendues. Elle accueille près de 250 exposants chaque année.

FLORE : INVITÉE D’HONNEUR DE LA FOIRE

FLORE sera l’invitée de la Foire après Patrick Bard, Jane Evelyn Atwood, Isabelle Muñoz, John et Claude Batho, Olivier Culmann, Denis Bourges, Claudine Doury, Patrick Tourneboeuf, Xavier Lambours, Pentti Sammallahti.

Artiste photographe franco-espagnole, FLORE vit et travaille entre Paris et son atelier dans les Hauts-de-France. Elle est représentée par la galerie Clémentine de la Féronnière.

Lauréate du Prix Nadar en 2020 et du Prix de l’Académie des beaux-arts - Marc Ladreit de Lacharrière en 2018, ses séries se réalisent sur le long cours, souvent lors de voyages, et sont acquises ou présentées dans différentes institutions prestigieuses comme le Musée du Petit Palais, le MMP+ de Marrakech, le Mémorial de Rivesaltes, le CNAP, la Bibliothèque Nationale de France, en festival ainsi qu’à l’occasion de Paris Photo, Photo London, Photo Basel, Fotofever, Marrakech Art Fair, Daegu Art Fair ou la Snif Art Fair de Osaka. Elle a été présidente du jury qui décerne les prix récompensant les artistes qui y exposent lors de la 50e édition de la Foire.

En parallèle de son activité artistique, FLORE est une pédagogue reconnue qui donne régulièrement des masterclass.

Elle occupera la Maison des photographes et de l’image où elle présentera sa série Les rêveries de Lavinia.

PLUSIEURS MARCHÉS POUR TOUT TROUVER SUR LA PHOTO

Le marché de l’occasion et des antiquités photographiques est un point de convergence vers les bonnes affaires qui concernent les antiquités ou la brocante photographiques. Il présente toutes sortes d’objets, des premiers appareils photographiques jusqu’au Polaroïd® en passant par les photos anciennes de famille ou de voyage, les livres de photographies, les accessoires et le matériel liés au cinéma, les pellicules ou les objets publicitaires ayant trait à la photo.

Le marché des artistes accueille une centaine de photographes qui explorent l’art photographique à travers leur univers. Depuis 2024, ce marché s’ouvre le samedi et le dimanche (et plus uniquement le dimanche). La Foire souhaite encourager les jeunes photographes et leur propose un tarif très attractif pour exposer (70 € pour le week-end). Le dimanche matin, chaque stand est visité par un jury de photographes, présidé cette année par Alice Santinelli, iconographe et consultante en photographie.

Des prix prestigieux récompensent des exposants, après délibération, le dimanche après-midi.

Le marché du neuf et des services rassemble les grandes marques d’appareils photo avec les dernières nouveautés technologiques et des tests produits. On y trouve des services et des prestations tels que la vente d’imprimantes ou les produits nécessaires aux procédés argentiques ou anciens. Des animations seront proposées par les ateliers de Marinette, Nation photo. Allpages, SFTV feront aussi partie des exposants.

LES RENCONTRES DE BIÈVRES

La Foire s’illustre aussi par des rencontres et des échanges ; tout au long du week-end, les conférences accueilleront des spécialistes de l’image tels qu’Eric Delamarre (photographe), FLORE (photographe), Thomas Consani (tireur), Gérald Vidamment (rédacteur en chef de Compétence Photo), Nicolas Fatous (spécialiste papier d’impression), Philippe Lotton (photographe)… autour de thèmes variés (technique, art, voyage, livre). Elles sont l’occasion de mieux cerner certains sujets, d’améliorer sa pratique de la photo, de rencontrer des photographes de renom qui parlent de leur expérience.

PLUSIEURS EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

Les habitants et les membres d’associations photographiques locales participent au concours « Les Biévrois aiment la photo ». Les photographies sélectionnées, tirées en grands formats, animent certaines rues de la commune. Deux thèmes ont été proposés en 2025 : une catégorie libre et une catégorie sur la vallée de la Bièvre à l’occasion des 25 ans du classement en site protégé.

Les Membres du Photoclub Paris Val-de-Bièvre ont travaillé sur le thème Temps de pluie, exposition présentée sur son stand près du marché des artistes.

Une autre exposition dévoilera les meilleures images récompensées par le Salon Daguerre, événement organisé par le Photoclub, pour lequel des milliers d’images du monde entier sont reçues chaque année.

ANIMATIONS POUR TOUS

Durant le week-end, tout tournera autour de la photographie qu’il s’agisse du studio éphémère mis en place (le dimanche) par les membres du Photoclub avec le soutien d’AllPages Epson photo expert, de la tombola (500 tickets à 2 € en vente) pour gagner 50 photographies de membres du Club (lors de deux tirages au sort, un le samedi et un le dimanche) ou encore des séances de dédicaces organisées au Mille Feuilles avec des photographes.

Parallèlement, durant la Foire, un concours photographique est organisé par le Photoclub Paris-Val-de-Bièvre autour de deux thèmes : les objets, les décors, le cadre de la Foire et ses télescopages insolites et le portrait individuel ou collectif des acteurs et du public de la Foire. Les photos seront à envoyer avant le 22 juin minuit à concoursphotofoire@gmail.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sam. 7 juin : 13h-19h - Dim. 8 juin : 8h-18h

Marché des artistes : samedi à partir de 13h et dimanche : 9h-18h

Marché du neuf et des services : samedi 13h-18h et dimanche 9h-18h.

Entrée libre - Place de la Mairie de Bièvres (Essonne - France)

Accès : 20 km du centre de Paris, 17 km de la Porte d’Orléans, par A6/A10 ou la D-906

Parking gratuit le samedi après-midi et le dimanche (Burospace à Bièvres)

Navettes gratuites du parking Burospace à la Foire : le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 7h45 à 19h.

RER B puis RER V de Massy-Palaiseau à Versailles-Chantiers