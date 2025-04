Gers - Conférences gratuites de l'auteur-jardinier Arnaud Vens à Auch et à Riscle

Le dérèglement climatique est une réalité incontournable, tout comme ses conséquences sur les écosystèmes. Frédéric Fortin et Arnaud Vens, formateurs chez Terre & Humanisme, vous invitent à l’action !

Les deux conférences gratuites d'Arnaud Vens, qui se tiendront respectivement à la librairie Les Petits Papiers à Auch le mercredi 9 avril 2025 à 19H00 et, en ouverture de la soirée « Rencontre livresque et Ciné-Débat Agriculture et Résilience » à l’Ecocentre Pierre & Terre à Riscle le jeudi 10 avril à 18H00, permettront à l'auteur d’expliquer en quoi adapter son jardin nourricier aux changements climatiques est une nécessité pour qu’il devienne résilient, robuste et apte à braver les bouleversements actuels et futurs, tout en se nourrissant durablement.

Prenant racine dans les trente années d’expérience des jardins pédagogiques du Mas de Beaulieu, cet ouvrage positif et motivant vous accompagne pas à pas dans tous les aspects de cette révolution jardinière. Ambiances, sols, semences, gestion de l’eau, alliances avec le vivant : chaque levier d’action est expliqué concrètement, de la structuration du sol aux couverts végétaux, des ombrages au nouveau calendrier.

Initiée par Pierre Rabhi, Terre & Humanisme diffuse les pratiques agroécologiques depuis trente ans. Jardiniers passionnés et formateurs en agroécologie au sein de l’association, Frédéric Fortin et Arnaud Vens oeuvrent activement dans les jardins du Mas de Beaulieu, en Sud Ardèche. Ils accompagnent divers collectifs et structures (Restos du Coeur, Habitat et Humanisme) ainsi que des particuliers dans leurs apprentissages agroécologiques.

Informations pratiques / Conférences :

1- Conférence, gratuite et ouverte à tous, d’Arnaud Vens, le mercredi 09/04/2025 à 19H00 sur « Adapter son jardin nourricier au changement climatique », suivie d’une séance de dédicaces, à la librairie Les Petits Papiers - 22 rue Dessoles – 32000 Auch

Présentation et animation par Françoise Vernet, présidente d’honneur de Terre & Humanisme

2- Conférence, gratuite et ouverte à tous, d’Arnaud Vens, le jeudi 10/04/2025 à 18H00 sur « Adapter son jardin nourricier au changement climatique », suivie d’une séance de dédicaces, à l’Ecocentre Pierre et Terre – 112 chemin de l’hippodrome – 32400 Riscle

Plus d’informations sur la soirée Rencontre livresque et Ciné-Débat « Agriculture et Résilience » (18H00-22H30) :

L’agriculture et les pratiques agricoles au sens large font aujourd’hui face à des défis sans précédent. Côté environnemental, le dérèglement climatique et ses conséquences sur les écosystèmes induisent des bouleversements nécessitant la mise en œuvre de systèmes qui tiennent compte sur la durée de la nouvelle réalité imposée par le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse à répétition. Côté économique, l’État semble aujourd’hui se désintéresser d’un modèle qu’il a pourtant encouragé : l’agriculture biologique fait ainsi les frais du non-respect de la loi EGalim entérinée en 2018 par le gouvernement français.

Une rencontre livresque autour du dernier ouvrage de l'association Terre & Humanisme, Adapter son jardin nourricier au changement climatique, ouvrira la soirée.

Elle sera suivie d'un repas bio et local sur réservation à 19h30, puis de la projection à 21h de Sur la paille, documentaire engagé ayant pour ambition de sensibiliser le plus grand nombre de spectateurs à l’intérêt de l’agriculture biologique.

https://www.pierreetterre.org/eventon/rencontre-livresque-et-cine-debat-agriculture-et-resilience/

Informations sur le livre :

« Adapter son jardin nourricier au changement climatique »

ACTES SUD Collection Je passe à l’acte

En librairie depuis le 12 mars 2025

14 x 19 cm

64 pages

12 illustrations en bichromie

Ouvrage broché

Prix : 10,80€