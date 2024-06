Hérault - VIDEO - Législatives 2024 : Premier meeting de campagne dans la 7° circonscription de l'Hérault pour Aurélien Lopez Liguori 

Législatives 2024 : Premier meeting de campagne de la 7° circonscription de l'Hérault pour Aurélien Lopez Liguori ?

C'est devant plussieusr centaines de sympathisants et de militants que le député sortant de la 7° circonscriptio de l'Hérault, Aurélien Lopez-Liguori a réuni samedi ses sympathisants au domaine Saint-Martin.

Ce fut pour lui l'occasion d'enfiler a nouveau son costume de candidat du Rassemblement National et de de fustiger « ce soi-disant ‘Front populaire”, qui est en fait la Nupes en pire !

" Nous sommes bien en face de cette extrême gauche qui insulte et veut désarmer la police, qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, qui détruit Les champs de nos agriculteurs, qui malmène la laïcité, qui est incapable de respecter le débat démocratique à l’Assemblée nationale. »"

Aurélien Lopez Liguori qui invitait Les électeurs à « regarder le programme délirant de l'extrême gauche, qui semble construit autour de deux obsessions : dilapider sans limite l'argent du contribuable et ouvrir les frontières du pays à

tous les vents. » Il concluait en déclarant : « Aujourd’hui, je remets entre vos mains la confiance que vous m’aviez accordée il y a deux ans. »

Même si le député RN sortant a acceuilli les résultats des Européennes sur sa circonscription "avec humilité", il n'en reste pas moins qu'à trois semaines de l’élection législative son parti fait figure de favori aprés être arrivé en tête dans toutes les villes de sa circonscription ".

Dans la 7e circonscription, le RN atteindrait 42% des voix", calcule le député, qui annonce "remettre dans les mains des électeurs" la confiance qu’ils lui avaient accordée il y a deux ans.

Selon les premiers résultats du baromètre Légitrack réalisé les 12 et 13 juin le Rassemblement national arriverait en tête, crédité de 33 % des voix, suivi nettement derrière, du bloc du Nouveau Front populaire, qui recueille 25 % des intentions de vote, puis, plus loin derrière encore, de la majorité présidentielle, à 20 %. Les Républicains sont, eux, crédités de 7 % des suffrages et Reconquête de 3 %.