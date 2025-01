Montpellier - Montpellier : élue quatrième ville la plus vegan-friendly de France selon une nouvelle étude

Ce mois de janvier, marqué par une hausse de 80 % des recherches Google liées à Veganuary, témoigne d’un intérêt accru pour l’alimentation végétalienne.

C’est pourquoi ZAVA, spécialiste en téléconsultation médicale, a établi un classement des villes les plus vegan-friendly de France. Montpellier, déjà pionnière avec le lancement récent de chocolat vegan par la Chocolaterie Puyricard, se distingue comme une destination de choix pour les vegans.

Classement des villes les plus vegan-friendly de France :

Montpellier se hisse à la quatrième position avec un score de 7,79/10. La ville propose 4,59 restaurants avec options vegan pour 10 000 habitants et un nombre de restaurants exclusivement vegan équivalent à 0,35 pour 10 000 habitants, soit 4 établissements vegan parmi un total de 1 329 restaurants. Ce ratio est identique à celui de Nice, qui occupe la deuxième position du classement, bien que la population de Nice soit nettement plus élevée.

Le top 3 des villes les plus vegan-friendly

Paris se hisse sans surprise en tête du classement avec une note de 8,23/10. La ville lumière offre 7,84 restaurants avec options vegan pour 10 000 habitants, bien que le nombre de restaurants exclusivement vegan y soit relativement bas, à seulement 0,05 pour 10 000 habitants. Cela contraste avec des villes comme Caen (6e au classement), qui possède le plus grand ratio de restaurants exclusivement vegan, soit 0,83 pour 10 000 habitants. Malgré sa densité urbaine et ses 1 677 restaurants avec options vegan, les restaurants 100 % vegan restent rares avec seulement 82 sur 15 000.

En deuxième position, Nice affiche une note impressionnante de 8,19/10. La ville offre 6,82 restaurants avec options vegan pour 10 000 habitants et 0,35 restaurants exclusivement vegan pour 10 000 habitants. Ce résultat reflète l’engagement de la Côte d’Azur à répondre aux besoins d’une clientèle en quête d’une alimentation diverse et éthique. Nice illustre une harmonie entre gastronomie méditerranéenne et modernité culinaire avec ses 231 restaurants à option vegan sur 1950.

Aix-en-Provence complète le podium avec une note de 8,05/10. La ville séduit par une densité de 5,93 restaurants avec options vegan pour 10 000 habitants et 0,73 restaurants exclusivement vegan pour 10 000 habitants. Cette dernière statistique place Aix en deuxième position nationale pour l’offre exclusivement vegan, témoignant d’une dynamique forte dans cette région au charme typiquement provençal.

Et à la dernière place du classement…

À l’autre bout du classement, Saint-Quentin-en-Yvelines peine à convaincre avec une note de seulement 1,50/10. La ville propose 0,07 restaurants avec options vegan pour 10 000 habitants et 0,06 restaurants exclusivement vegan pour 10 000 habitants. Ce résultat, presque 7 points de moins que Paris, est d’autant plus frappant que ces deux villes sont géographiquement proches. Cette disparité met en lumière l’importance des initiatives locales pour accompagner la transition vers des habitudes alimentaires plus durables.

Véganisme, santé : quels bénéfices ? Le véganisme peut-il aider à la perte de poids ? Fenja Nolte, experte en nutrition chez ZAVA explique :

"Des études montrent qu'un mode de vie végan sain peut améliorer les niveaux de glycémie, réduire le cholestérol, soutenir la santé cardiaque et favoriser la perte de poids. Les recherches suggèrent également qu'une alimentation à base de plantes peut améliorer la flore intestinale et même influencer le processus de vieillissement.

Cependant, une alimentation végane doit être équilibrée, avec une attention particulière portée aux nutriments essentiels comme la vitamine B12 et le fer, qui doivent être surveillés et complétés si nécessaire.

Adopter un régime végan, même temporairement pendant le Veganuary, est une excellente occasion d'explorer de nouvelles saveurs et d'intégrer davantage de légumes, de légumineuses et de céréales complètes. Remplacer la viande par des protéines végétales comme les lentilles ou le tofu, et choisir des alternatives aux produits laitiers enrichies en calcium, permet de garantir des repas équilibrés. Avec les bonnes informations et une préparation adaptée, un mode de vie végan peut être à la fois agréable et bénéfique pour la santé."

Si cette étude vous intéresse, une reprise du contenu de cet article doit s'accompagner de son éditeur : ZAVA, ainsi que d'un lien hypertexte vers https://www.zavamed.com/fr/perte-de-poids.html pour les supports digitaux.

Méthodologie :

ZAVA a souhaité explorer les villes les plus vegan-friendly en France pour aider ceux qui participent au Veganuary à découvrir de nouvelles destinations où le véganisme est facilement accessible.

Pour ce faire, une liste de villes françaises comptant plus de 100 000 habitants a été établie à partir du site World Population Review. Cela a permis de retenir 39 villes pour lesquelles des données ont ensuite été collectées.

À l’aide de Tripadvisor, le nombre total de restaurants ainsi que le nombre de restaurants proposant des options vegan pour chaque ville ont été relevés.

Puis, le site Happy Cow a permis d’identifier le nombre de restaurants exclusivement vegan dans ces mêmes villes.

Ces données ont ensuite été analysées pour calculer plusieurs indicateurs normalisés en fonction de la population, notamment :

Le nombre total de restaurants pour 10 000 habitants.

Le nombre de restaurants avec des options vegan pour 10 000 habitants.

Le nombre de restaurants exclusivement vegan pour 10 000 habitants.

Afin d’attribuer une note/10 à chaque ville, une méthodologie pondérée a été utilisée :

Pourcentage de restaurants offrant une option vegan (20 % de la note) : cet indicateur reflète la probabilité de trouver une option vegan en entrant au hasard dans un restaurant, indépendamment de la population de la ville.

Nombre de restaurants avec des options vegan pour 10 000 habitants (50 % de la note) : Cet indicateur mesure la disponibilité d’options vegan par habitant et constitue un critère central pour évaluer la convivialité d’une ville envers les vegans.

Nombre de restaurants exclusivement vegan pour 10 000 habitants (30 % de la note) : cet indicateur améliore l’expérience des vegans en mettant en avant des lieux dédiés uniquement à ce régime alimentaire.

Cette étude a été faite le 07/01/2025 et est correcte à cette date.

L’ensemble des données sont disponibles ici.