MARSEILLAN - Ariel Elizondo Lizarraga expose ses sculptures minérales à Marseillan à partir du 12 Avril

De Bilbao à Marseillan : le sculpteur basque dévoile son univers minéral jusqu’en 2026



Le port de Marseillan s’apprête à vivre un moment artistique exceptionnel avec l’inauguration, samedi 12 avril 2025 à 12h, de l’exposition « Mon regard vers la Méditerranée" du sculpteur basque Ariel Elizondo Lizarraga.

Une rencontre unique avec des œuvres où la rudesse de la pierre épouse la fluidité de l’acier, dans un dialogue entre tradition et modernité. L’exposition, à découvrir jusqu’au 15 janvier 2026, promet une immersion dans l’univers poétique et puissant de l’artiste.

Un artiste entre deux mondes

Né à Bruxelles d’un père bilbaïen et d’une mère navarraise, Ariel Elizondo Lizarraga a baigné dès l’enfance dans un univers artistique, guidé par sa mère peintre. Après des études aux Beaux-Arts, il s’installe en Navarre, où il développe une relation quasi mystique avec la pierre naturelle. Ses voyages dans les carrières du monde entier et son héritage basque – marqué par des maîtres comme Chillida ou Oteiza – ont forgé son style : minéral, organique, et résolument contemporain.

Ses sculptures naissent d’un rituel presque sacré :

« Je touche la pierre, je la caresse… Elle me transmet son énergie, et je lui donne la mienne. »

De ce dialogue intime émerge l’acier corten, travaillé à froid, qui enlace la roche comme une étreinte métallique.

Une exposition à vivre

L’inauguration du 12 avril sera l’occasion de rencontrer l’artiste et son épouse, présents également lors des Journées du Patrimoine (20-21 septembre 2025).

Pour l’occasion, des animations viendront enrichir l’expérience des visiteurs.

Au programme :

Des sculptures monumentales où l’acier ondule comme une vague sur la pierre brute.

Des pièces plus intimistes, où le métal se tord en motifs ethniques, héritiers des forgerons basques.

Une mise en scène jouant avec la lumière changeante du port, révélant les textures rouillées ou polies des matériaux.

Critique : La matière en mouvement

« Son art n’est pas conceptuel, mais conceptualisé dans un symbolisme vibrant », écrit un expert. En effet, les œuvres d’Elizondo Lizarraga racontent une histoire : celle de l’équilibre fragile entre nature et humanité, du cri muet de la roche et de la réponse dansante de l’acier. Une “danse visuelle” où chaque pièce semble capturer un instant de tension ou de grâce, entre ancestralité et futurisme.

Infos pratiques :

Exposition du 12 avril 2025 au 15 janvier 2026

Port de Marseillan

Inauguration : samedi 12 avril 2025 à 12h

Rencontres avec l’artiste : Journées du Patrimoine (20-21 septembre 2025)

Une invitation à voir le monde autrement… à travers le regard d’un sculpteur qui transforme la matière en émotion.