Toulouse - ACCESSIBILITÉ - L'Envol des Pionniers participe aux Journées nationales Tourisme & Handicap

ACCESSIBILITÉ

L’Envol des Pionniers participe aux Journées nationales Tourisme & Handicap et poursuit son engagement pour l’accessibilité

Distingué pour ses bonnes pratiques et ses efforts en matière d’accessibilité, L’Envol des Pionniers participe, cette année encore, aux Journées nationales Tourisme & Handicap. Ainsi, les 17 et 18 avril 2025, le site propose deux visites guidées adaptées aux personnes en situation de handicap : l’une en LSF, l’autre tactile. Ces journées sont aussi l’occasion de sensibiliser les publics aux actions menées par L’Envol des Pionniers en faveur de l’inclusion et du bien-vivre ensemble.

JEUDI 17 & VENDREDI 18 AVRIL 2025, DEUX JOURNÉES DÉDIÉES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET À L’INCLUSION

L’Envol des Pionniers participe à la 17ème édition des Journées nationales Tourisme & Handicap qui vise à promouvoir, auprès des personnes en situation de handicap et leurs proches, les bonnes pratiques et le respect des normes d’accessibilité des établissements détenteurs de la marque d’État “Tourisme & Handicap”. Pour l’occasion, L’Envol des Pionniers propose deux visites guidées ouvertes à tous (sur réservation) :

> Jeudi 17 avril 2025 à 11h15 : Visite guidée interprétée en LSF (durée : 1h15)

> Vendredi 18 avril 2025 à 11h15 : Visite guidée tactile, accessible aux personnes déficientes visuelles (durée : 1h15)

==> Visite comprise dans le billet d’entrée - réservation obligatoire par mail : acces@semeccel.com

L’objectif de ces journées est également de sensibiliser et mobiliser le grand public autour de la question du handicap grâce à une programmation inclusive, permettant de rassembler tous les publics autour de temps forts inédits et ouverts à tous.

UN ENGAGEMENT POUR L’ACCESSIBILITÉ RÉCOMPENSÉ PAR LE LABEL « TOURISME & HANDICAP »

Depuis janvier 2021, L’Envol des Pionniers est détenteur de la marque d’État « Tourisme & Handicap » pour les 4 déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle). Celle-ci prend en compte l’accès facilité aux bâtiments et aux prestations mais aussi à l’accueil personnalisé réservé aux visiteurs en termes d’attention et de bienveillance. Ce label est soumis à un contrôle régulier par des évaluateurs formés et spécialisés.

Ainsi, L’Envol des Pionniers propose tout au long de l’année une offre adaptée aux personnes en situation de handicap et met en place différentes actions afin que chacun puisse profiter pleinement de ses expositions et animations. Par exemple, la majorité des vidéos des expositions sont sous-titrées, des visites sont organisées en LSF, des livrets rédigés en “facile à lire et à comprendre”, des livrets en braille sont disponibles à l’accueil et l’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble du personnel d’accueil, d’animation est sensibilisé régulièrement à l’accueil de publics en situation de handicap.

Plus d’informations sur l’accessibilité : ici