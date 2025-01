Toulouse - GreenCity immobilier invente une nouvelle solution d'investissement pour les particuliers

GreenCity immobilier lance un produit novateur sur le marché du neuf pour permettre aux particuliers d’investir dans la pierre à l’heure où pour la 1ère fois depuis 40 ans, aucun dispositif de défiscalisation ne sera proposé aux acquéreurs d’un bien destiné à la location.

Ce produit s’appuie sur un dispositif baptisé le LLI ( Logement Locatif Intermédiaire) qui était jusqu’à fin 2023 exclusivement réservé aux institutionnels : bailleurs sociaux et compagnies d’assurance.

En le proposant aux particuliers, Greencity immobilier est l’initiateur d’un nouveau produit d’investissement locatif orienté sur le patrimonial et financièrement plus abordable.

Entre autres qualités, le LLI version GreenCity permet :

Côté acquéreurs, de bénéficier d’une TVA réduite à 10%, de faire l’acquisition d’un bien neuf à un prix inférieur de 15 à 18% à ceux du marché et de profiter également d’un crédit d’impôt sur la taxe foncière pendant 15 à 20 ans,

Côté marché, de maintenir une offre locative de qualité capable de répondre aux besoins des villes les plus attractives où la crise du logement est la plus aigüe, tout en proposant des loyers modérés. Le LLI participera également à faire baisser le prix d’acquisition du logement neuf et à relancer une dynamique de construction.

« Dès janvier 2024, nous avons imaginé les conséquences défavorables pour le logement de la non-reconduction du Pinel et l’absence de nouvelle loi. En interne, nous nous sommes fixés comme objectif de trouver un produit d’investissement locatif qui réponde à la fois aux attentes essentielles des investisseurs particuliers et des habitants en recherche de location.

Pour les investisseurs particuliers, il s’agit de répondre à leurs principaux objectifs : se constituer un patrimoine, générer des revenus complémentaires pour la retraite et transmettre facilement ce patrimoine.

Pour les habitants, il s’agit de proposer des biens à la location dans des secteurs ou le besoin en logement est très important tout en maintenant un tarif de loyer accessible.

En s’appuyant sur les textes de loi et leurs récentes modifications, nous permettons aux investisseurs de bénéficier d’avantages jusque-là réservés aux bailleurs professionnels et nous redynamisons l’offre locative dans les secteurs en pénurie de logement »

Stéphane AUBAY, Président de GreenCity immobilier

Le LLI by GreenCity, le nouveau produit en investissement locatif neuf

Il permet aux investisseurs particuliers de :

se constituer un patrimoine à transmettre à leurs enfants,

préparer leur retraite en générant des revenus complémentaires,

se construire une protection familiale.

Ce dispositif fiscal désormais accessible aux particuliers grâce à GreenCity immobilier a été initialement mis en place par l’État pour favoriser l’accès au logement dans des secteurs géographiques stratégiques caractérisés par une forte attractivité et qui connaissent une forte demande locative.

Un exemple concret sur les avantages du LLI pour le particulier investisseur ?

Grâce au LLI, un prix d'acquisition inférieur au prix de marché

Exemple :

- Prix moyen constaté en 2024 pour d’un T2 en zone A de 46 m2 : 242 000 € TTC

- Prix d’un T2 LLI en 2025 de 43 m2 en zone A : 205 000 € TTC soit 37 000 € de gain immédiat.

Un crédit d’impôt sur la taxe foncière pendant 20 ans

Exemple sur ce même T2 acquis 205 000 € : l’économie de taxe foncière est estimée globalement à 25 000 € sur 20 ans.

Des loyers assurés pour l'investisseur

Exemple pour ce même T2 de 43 m2 acquis 205 000€ : le loyer est estimé à 738 €/mois la première année et évoluera tout au long de la détention du bien.

Une épargne projet raisonnable

Pour financer l’investissement immobilier sans apport, le montant de l’épargne se situe environ à 424 €/mois.

Quelles conditions pour pouvoir y accéder ?

Pour profiter de ces avantages, les acquéreurs doivent respecter quelques conditions simples :

Louer le bien pendant au moins 15 ans

Et ils peuvent s'ils le souhaitent prolonger ce crédit d'impôt jusqu'à 20 ans en continuant la location.

Acquérir le bien via une personne morale comme la SCI

Le statut de SCI offre des avantages complémentaires parmi lesquels la facilité de transmission aux enfants et un régime plus souple que le régime de l’indivision et des droits de succession nuls ou fortement minorés.

Comment grâce à GreenCity, le LLI n’est plus seulement réservé aux investisseurs institutionnels ? Petite histoire d’une grande idée en 3 chapitres…

Une opportunité législative

Les services juridiques et fiscaux de GreenCity immobilier qui assurent une veille permanente sur les lois de finances ont identifié une modification apportée par la loi de finances de 2024 qui étend le champ d'application du bénéfice du taux de TVA intermédiaire de 10 % et du crédit d'impôt associé au Logement Locatif Intermédiaire à toutes personnes morales.

Une démarche officielle pour donner l’accès au LLI aux particuliers

GreenCity Immobilier a donc transmis en juin 2024, une demande de rescrit auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, en exposant le cas concret d'un particulier qui investirait dans un logement neuf LLI par le biais d'une SCI ( Société Civile Immobilière)

Un projet confirmé et validé par l’administration

À la suite de sa demande, GreenCity a reçu en novembre dernier une réponse claire, limpide et positive de l'administration qui valide tous les points essentiels de sa solution LLI : TVA de 10 % / Crédit d'impôt sur la taxe foncière / Personne morale (SCI).

À PROPOS DE GREENCITY IMMOBILIER…

En 13 ans, GreenCity Immobilier est devenu le 11eme promoteur français avec plus de 2100 logements livrés en 2024, 450 M€ de CA et 150 collaborateurs sur 5 sites.

Sur cette dernière année, GreenCity immobilier a enregistré 2 634 réservations et acté plus de 1900 logements soit une progression de +11,7%.

Spécialisé en logement résidentiel haut de gamme, GreenCity Immobilier privilégie le construire durable, la préservation de la biodiversité et s’inscrit dans une démarche d’excellence environnementale réaliste. Régulièrement primé, GreenCity immobilier a ainsi remporté en 2024, une Pyramide nationale d’or, catégorie bâtiment bas carbone, pour la résidence Jardins de Diane située à Tournefeuille (31).

Pour 2025, GreenCity Immobilier projette la mise en commercialisation de 2500 logements destinés à l’accession ou à l’investissement locatif principalement en LLI dont des résidences thématiques dédiés aux séniors et aux jeunes actifs.