FRANCE -  LinkedIn Révèle le Classement 2025 des Métiers en Croissance en France : L'Ère du Changement est à Nos Portes !

LinkedIn Révèle le classement 2025 des Métiers en croissance en France : L’Ère du changement est à nos portes !

LinkedIn a récemment publié son classement 2025 des métiers en croissance en France, dévoilant un marché du travail en pleine mutation. Avec plus de 70 % de nouveaux métiers entrants, ce classement met en avant des secteurs en plein essor, notamment l’industrie et le tourisme, qui connaissent une dynamique de reprise prometteuse. À l’inverse, les métiers traditionnels liés à la vente semblent perdre du terrain, laissant place à des professions axées sur la qualité, la production et l’optimisation, avec l’inspecteur qualité s’imposant en tête de liste.

Une Révolution du Marché du Travail

Cette cinquième édition du classement de LinkedIn reflète des tendances significatives qui redéfinissent le paysage professionnel français. La montée en puissance des métiers de la qualité et de l’optimisation indique une réponse directe des entreprises face à un environnement économique incertain. L'accent mis sur l’efficacité opérationnelle s'impose comme une priorité, poussant les entreprises à repenser leur modèle de fonctionnement pour rester compétitives. Ainsi, près d’un quart des emplois répertoriés proviennent de cette nouvelle dynamique, un changement notable qui traduit une volonté d’innover et d’améliorer la performance.

Les secteurs de la finance et du tourisme montrent également des signes de transformation. La finance, en particulier, voit émerger des professions telles que banquiers privés et analystes comptables, qui répondent à la demande croissante de conseils financiers adaptés à un contexte inflationniste. Cette évolution souligne l’importance des compétences hybrides, mêlant finance et technologie, pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe.

En parallèle, le secteur numérique, bien que toujours en croissance, voit sa représentation diminuer cette année. Cela pourrait refléter une saturation du marché ou une adaptation aux nouvelles réalités du travail. Les entreprises semblent privilégier les compétences techniques tout en reconnaissant l'importance des soft skills dans des domaines comme le tourisme, la santé et l’éducation.

Enfin, il est crucial de noter que 40 % des emplois répertoriés n’existaient pas il y a seulement 25 ans, soulignant ainsi l’impact rapide des avancées technologiques sur le marché du travail. Cette évolution constante présente autant de défis que d’opportunités pour les professionnels, qui doivent garder une longueur d’avance sur les compétences requises.

En conclusion, le classement 2025 de LinkedIn illustre une transformation en profondeur du marché de l'emploi en France, marquée par une priorisation de l’efficacité opérationnelle et une redéfinition des métiers clés. Ce panorama offre une vision claire des secteurs porteurs, propices pour celles et ceux en quête de nouvelles opportunités professionnelles.

Les 25 métiers à la plus forte croissance en France en 2025

1. Inspecteur qualité (nouveau)

2. Responsable des admissions (au sein des établissements d’éducation supérieure)

3. Analyste comptable (nouveau)

4. Banquier privé (nouveau)

5. Steward / Hôtesse de l’air (nouveau)

6. T esteur logiciel (nouveau)

7 . Business Process Owner (nouveau)

8. Energy Manager (nouveau)

9. Conseiller voyage (nouveau)

10. Mécanicien aéronautique (nouveau)

11. Ingénieur en Intelligence Artificielle

12. Expert cybersécurité

13. Responsable de projet industriel (nouveau)

14. Responsable des revenus

15. Responsable Service Client (nouveau)

16. Ingénieur logistique (nouveau)

17 . Ingénieur performance (nouveau)

18. Responsable export (nouveau)

19. Directeur d’établissement de santé

20. Responsable design (nouveau)

21. Responsable RSE

22. Responsable applications (nouveau)

23. Acheteur (nouveau)

24. Responsable de site (nouveau)

25. Chef de produit (nouveau)

Voir le classement

Illustration