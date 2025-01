Font Romeu - Font-Romeu Pyrénées 2000 : Une Fréquentation Record et une Nouvelle Année Éblouissante ! ????✨

Font-Romeu Pyrénées 2000 : Une Fréquentation Record et une Nouvelle Année Éblouissante !

Le 29 décembre 2024 restera gravé dans les mémoires comme une journée historique pour la station de Font-Romeu Pyrénées 2000. Avec une affluence record de 12 479 skieurs, la station a surpassé les chiffres impressionnants de février 2023, confirmant ainsi son statut de destination phare des amateurs de glisse.

Une Expérience Inoubliable à la Montagne

Sous un ciel ensoleillé et des conditions de neige idéales, les vacanciers ont afflué pour profiter des pistes variées du domaine skiable. Grâce au nouvel appareil Airelles Express, situé au cœur du village, 34 % des skieurs ont rapidement atteint les sommets, rendant l'accès à la montagne encore plus pratique et agréable.

Le front de neige, récemment réaménagé, a été particulièrement apprécié des familles, qui ont trouvé un cadre convivial et sécurisé pour s'amuser ensemble. L’activité de snowtubing, un succès indéniable, a enchanté petits et grands, offrant des sensations fortes dans une ambiance festive et joyeuse.

Une Célébration de Nouvel An à 2127 m d’Altitude !

Et ce n'est pas tout ! Le 31 décembre s’annonce comme la cerise sur le gâteau avec une soirée spectaculaire au sommet du domaine, à 2127 mètres d’altitude, au restaurant La Gallina. Les visiteurs auront l’opportunité de profiter d’un buffet dînatoire gourmet préparé par le chef étoilé Sébastien Laduguie, avant de s'enflammer au rythme des DJ sets de Clara Sax et Stef Constans, tout cela sous le ciel étoilé des Pyrénées.

Pour ceux qui souhaitent vivre la magie des montagnes pour la dernière nuit de l’année, une montée en dameuse à partir de 19h vous plongera dans une atmosphère féerique. La soirée culminera avec un feu d’artifice éblouissant, promettant une fin d'année inoubliable.

Font-Romeu : Une Destination de Choix pour 2025 !

Font-Romeu Pyrénées 2000 ne se contente pas d’être une station de ski ; elle est un véritable écrin de nature et d’aventures. Avec ses infrastructures de qualité, ses activités diversifiées et son ambiance chaleureuse, elle s’impose comme la destination incontournable pour les skieurs et les familles à la recherche de moments de partage et de convivialité.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette station exceptionnelle, qui allie tradition et modernité, pour un hiver 2025 placé sous le signe de la glisse, de la nature et du plaisir. Pour plus d’informations et pour réserver votre séjour, rendez-vous sur le site d'Altiservice : www.altiservice.com.

Venez skier, vous amuser et célébrer à Font-Romeu Pyrénées 2000 — là où chaque jour est une aventure et chaque séjour, un souvenir inoubliable !