Gers - Interdiction de tailler et d'élaguer les haies que pour les Agriculteurs qui bénéficient la PAC et p

La Coordination Rurale du Gers demande s’il n’y a pas une justice à deux vitesses ?

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, interdit de tailler et d’élaguer les haies agricoles entre le 15 mars et le 15 août, une mesure mise en place pour préserver la faune et la flore locales durant la période de nidification.

Cette interdiction s'applique chaque année, du 15 mars au 15 août. La mesure est entrée en vigueur pour la première fois en 2015 et reste un engagement du gouvernement français pour la préservation de l’environnement.

Cette interdiction vise à protéger ces espaces naturels vitaux, à garantir la préservation de la biodiversité et à respecter les engagements environnementaux des agriculteurs dans le cadre de la PAC.

Elle permet également d'éviter les blessures à la faune pendant cette période sensible. En conséquence, cette mesure participe activement à la protection des écosystèmes agricoles tout en favorisant un équilibre entre les pratiques agricoles et la conservation de la nature.

Mais pourquoi cette interdiction ne s’applique pas à tout le monde ? Si c’est pour protéger l’environnement. La coordination Rurale du Gers pointe cette injustice.

Car les entreprises d’espace verts, les particuliers, les collectivités non plus ne sont soumis à aucune interdiction stricte, mais vivement incités à respecter la biodiversité en décalant la taille de leurs haies. Sur son site, l‘Office français de la biodiversité recommande donc à tous de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 15 août.

Ne sont-ils pas tous concernés par la nidification ?

Le département du Gers élague et taille les haies qui sont en bordure de route en ce moment même, pour quelles raisons ?

Nous paysans nous façonnons les paysages ruraux depuis des générations. De plus nous connaissons notre territoire et plus particulièrement nos parcelles, nos haies qui sont présentes sur nos exploitations.

Est-ce vraiment les bonnes personnes qui applique ces mesures ?

Co-présidents de la Coordination Rurale du Gers.

Jérôme Courrèges et Yann Tisserand