Toulouse - Exposition // une étudiante de l'ETPA expose dans Le Marais !

Du 8 au 18 avril prochain, Karen Kouame, étudiante en cursus praticien photographe à l’ETPA, expose dans la galerie « Kiff & Marais ». Le vernissage de l’exposition collective « Ode to diversity » se déroulera le 10 avril prochain. Une belle occasion pour la photographe de présenter son travail au public et de le voir exposé.

Une artiste engagée

L’ETPA entretient une relation privilégiée avec l’univers de la photographie, cela permet aux talents issus de l’école toulousaine de s’exposer.

C’est le cas de Karen Kouamé, étudiante en 2e année du cursus praticien photographe qui dévoilera son travail lors de l’exposition collective « Ode to diversity ».

Ivoirienne d’origine, Karen Kouamé, alias Jeremiah Karen, hérite de la passion de son père. Cette artiste pluridisciplinaire, avec une sensibilité particulièrement axée sur la mode et le portrait, raconte l’histoire de ses origines, de son héritage et de l’identité culturelle

africaine.

Le parcours de Karen l’a conduite à développer un style singulier en résonance avec ses racines. Pour elle, chaque cliché est une invitation à redécouvrir et à célébrer la beauté intrinsèque de la culture afro et à célébrer son histoire. Son objectif est “d’inspirer, de révéler et d’honorer cette beauté à travers un regard photographique authentique et engagé”.

Le public aura l’opportunité de découvrir l’exposition du 8 au 18 avril prochain, à l’espace « Kiff & Marais », 17 rue des Gravilliers, 75003 Paris.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 19h15 – Entrée gratuite