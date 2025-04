MARSEILLAN - Baromètre Velo 2025 - On compte sur vous ! 

#Barometre Velo 2025 On compte sur vous !



La FUB lance la quatrième édition de l’enquête nationale « Baromètre vélo » ! Cyclistes et non-cyclistes de Marseillan sont invités à répondre pour exprimer leur ressenti lors de leurs déplacements à vélo. Les résultats donneront lieu à un classement des communes cyclables et détermineront si Marseillan est faite pour le vélo !



Donnez votre avis sur www.barometre-velo.fr et partagez l’enquête autour de vous !

Comment ça marche ?

Du 28 février au 2 juin, donnez votre avis sur votre commune !

La plus grande enquête citoyenne sur le vélo du monde

Que vous soyez cycliste régulier, occasionnel ou même non-cycliste, votre ressenti compte ! Le Baromètre vélo vous permet d’évaluer les conditions de circulation à vélo dans votre commune :

Sécurité sur les routes et pistes cyclables

Qualité des aménagements et signalisation

Disponibilité des stationnements et services vélo

En 2021, le Baromètre vélo, c'est plus de 275 000 réponses et 1620 communes classées.

votre vélo, votre commune, votre voix

En quelques minutes, vous pouvez donner votre avis sur le confort et la sécurité du vélo dans votre ville. Chaque réponse contribue à faire évoluer les politiques locales et à améliorer les infrastructures.

Le meilleur outil de mesure pour les collectivités

Les résultats du Baromètre vélo sont un retour concret du terrain pour mieux comprendre les besoins et priorités des usager·es: un outil précieux d'aide à la décision et à l'action pour les collectivités.

Répondre au Baromètre vélo, c'est agir pour un territoire plus cyclable et plus sécurisé !

Je participe à l'enquête

Bilan d’un mois de Baromètre vélo en Occitanie

Qu’est-ce que le Baromètre vélo ?

Depuis sa création en 2017 par la FUB (Fédération des Usagères et Usagers de la Bicyclette), le Baromètre vélo est devenu un outil incontournable pour évaluer la place du vélo dans nos villes et villages. Avec plus de 277 000 réponses et 1 620 communes qualifiées en 2021, cette enquête est la plus grande consultation citoyenne au monde sur les conditions de circulation à vélo.

Ce succès repose sur une conviction forte : les usagères et usagers sont les mieux placé·es pour évaluer leur territoire. Chaque réponse apporte une vision concrète du quotidien à vélo, permet d’identifier les réussites comme les points dangereux, et donne aux collectivités et aux bureaux d’étude des clés précieuses pour comprendre et agir sur leur système vélo local. Grâce aux résultats, de nombreuses communes ont déjà engagé des transformations concrètes : développement d’itinéraires sécurisés, création de stationnements adaptés, amélioration des continuités cyclables, etc.

Bilan au niveau national

Après un mois de campagne, la barre des 100 000 réponses a été largement franchie. « On a déjà plus de 10 jours d’avance sur la participation de 2021 », nous confie Etienne Demur, Co-Président de la FUB, en charge du Baromètre, et président d’Aigues-Mortes à Vélo.

Par rapport aux autres éditions, la plateforme a été améliorée, et le questionnaire se veut plus adapté aux non cyclistes et aux quartiers populaires de la ville (QPV). La campagne s’est aussi davantage tournée vers les petites communes en permettant de qualifier les villes de moins de 5 000 habitant·es plus facilement avec un seuil de réponses abaissé.

L’incroyable mobilisation des bénévoles et salarié·es des associations du réseau FUB joue un rôle clé dans le succès du Baromètre vélo. Sur le terrain, ces personnes relaient l’enquête, encouragent les habitant·es à participer et transforment ces résultats en véritables leviers d’action locale.

Bilan en Occitanie

En Occitanie, la campagne est pilotée par le Collectif Vélo Occitanie, qui regroupe une cinquantaine d’associations locales. Au niveau régional, quatre personnes référentes coordonnent soixante-huit personnes référentes localement qui guident elles-mêmes plusieurs centaines de bénévoles relayant la campagne auprès du grand public.

Le Baromètre Vélo recueille déjà près de 13 000 réponses rien que pour la région, ce qui place l’Occitanie en 3e position. Dans la course aux réponses, Toulouse (près de 1 800) a dépassé Marseille et se rapproche du podium. Il y a déjà 71 communes qualifiées (164 en 2021). La campagne démarre fort, et de plus en plus de collectivités la relayent auprès de leurs administré·es. Les données récoltées permettront de mieux connaître les attentes des habitant·es et de mettre en œuvre de meilleures politiques au bénéfice de tou·te·s, notamment dans la perspective des prochaines élections municipales.

Quelques exemples locaux

À Carcassonne (46 000 habitant·es), la campagne a démarré en trombe : en seulement quatre jours, le nombre de réponses de 2021 était atteint. En un mois, déjà plus de 440 réponses : l’objectif des 500 sera vite dépassé. Les bénévoles de Carca’Vélo sont très motivé·es car leur commune fait bien peu pour le vélo, malgré de fortes attentes pour les usages du quotidien autant que pour les loisirs et le voyage à vélo. Il n’y a que très peu d’aménagements, souvent mal entretenus. Le nombre de réponses émises leur donnera des arguments concrets et du poids lorsqu’il s’agira de rencontrer les candidat·es aux futures municipales.

Au Vigan (3 800 habitant·es), commune nichée au cœur des Cévennes gardoises, le seuil de qualification de 30 réponses a été vite atteint, et il y en a actuellement plus de 50. La commune, qui est peu desservie par les transports en commun, a un vrai problème de mobilité, comme beaucoup de zones rurales. Elle est en train d’étudier un plan de circulation favorable aux modes actifs de manière concertée et co-construite à l’échelle intercommunale, une première en France. Cette étude est pilotée par le Cerema (Bureau d’études des Collectivités) en collaboration avec le Collectif Vélo Occitanie et l’association locale Cyclopédie en pays viganais. L’étude est subventionnée par l’Ademe (Agence de la Transition Énergétique) et la Communauté de Communes du Pays Viganais.

A Bagnères-de-Bigorre (7 000 habitant·es), le collectif “Osez le vélo” a fait une campagne tous azimuts pour informer les habitants du baromètre. Ils ont répondu en masse. En un mois, il y a déjà deux fois plus de réponses que lors de l’édition 2021. C’est la preuve qu’ils se sentent concernés par les problématiques de mobilité.

Le baromètre peut être rempli à l’adresse : www.barometre-velo.fr

Le nombre de réponses peut être consulté ici :

https://www.barometre-velo.fr/dashboard.php