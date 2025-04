Lozère - CONCERTS - SUIF (SLOWCORE - BORDEAUX) + LOINS (POSTPUNK - FIN) + MONT LOSER (GRUNGE WAVE - PARIS)

BEFORE #003 du MORDORFEST

SUIF (SLOWCORE - BORDEAUX) + LOINS (POSTPUNK - FIN) + MONT LOSER (GRUNGE WAVE - PARIS)

- SUIF (SLOWCORE - BORDEAUX)

Né au cœur de Bordeaux, Suif est bien plus qu’un simple groupe de rock. Il incarne l’énergie brute et sans concession de la scène alternative française. Mêlant des influences variées comme le punk, le noise, le post-rock, et le stoner rock, la formation propose une musique intense et viscérale, qui prend à la gorge dès les premières notes de ses morceaux.

> https://suif.bandcamp.com/

- LOINS (POSTPUNK - FIN)

*LOINS se prononce /lɔɪnz/, comme "coins" en anglais mais avec un "l".

*Le groupe est composé de trois membres de Baxter Stockman et de Fun, ce qui ne vous dira probablement rien, et qu'ils vivent à Helsinki, Finlande.

*Point wikipédia, "Finlande" est un exonyme, c'est à dire que les gens qui vivent dans ce pays ne disent pas "Finlande" mais "Suomi", sɥɔ.mi.

*Cet EP de 6 titres enregistrés sous le soleil inquiétant de quelques nuits polaires rassemble 6 torgnoles d'un noise rock subartique, comme si Idles reprenait du Jesus Lizard, qui eux-mêmes, trop bourrés, auraient essayé de reprendre Gang of Four.

> https://loins666.bandcamp.com/album/ep

- MONT LOSER (GRUNGE WAVE - PARIS)

“Mont Loser c'est du Post punk bien crasseux à tendance noise”

Et il paraît que la super artiste Suzy a grandi dans le coin et que le nom du groupe est (peut-être) inspiré de notre belle montagne

> https://montloser.bandcamp.com/album/demo-2

SAM 19 AVRIL - Bagnols-les-bains - Théâtre O(L)tto Ladusch, Buvette et grignotte, PAF : 10€, ouverture : 19h / Début des concerts : 20h30