Montauban - Deux nouveaux postes de Police municipale à Montauban

Deux nouveaux postes de Police municipale à Montauban

Deux nouveaux postes de police ont ouvert leurs portes à Montauban depuis le début de l’année. Situés dans les quartiers Villebourbon et Villenouvelle, ils concrétisent l’ambition d’allier sécurité et proximité au quotidien dans la cité d’Ingres.

Redonner de la visibilité à la Police municipale. C’est l’ambition des nouveaux postes de police installés dans les quartiers Villebourbon et Villenouvelle, à Montauban. Situés respectivement square Marcel-Lenoir et place Manuel-Azaña, ces locaux répondent à une problématique bien identifiée car après le centre-ville, il s’agit des secteurs qui enregistrent le plus d’interventions.

Dans ces quartiers, la population faisait régulièrement remonter nuisances et perturbations : ils ont donc été choisis pour renforcer, d’une part le lien avec les habitants et d’autre part la visibilité des forces de l’ordre, souvent dissuasive.

Deux agents sont détachés en permanence durant les horaires d’ouverture (lire par ailleurs) et sont renforcés par des patrouilles qui assurent un maillage complet du territoire.

« Notre objectif est d’assurer la sécurité et la tranquillité publique par des patrouilles continues sur le territoire tout en renforçant le contact au quotidien. Avec 4 500 interventions par an, la Police municipale est souvent primo- intervenante et en soutien opérationnel de la Police nationale dans les actions de lutte contre toutes les formes de délinquance et les incivilités du quotidien. Au plus près des habitants et au service de leurs doléances, la Police municipale y répond avec efficience ».

Claude Jean – Adjoint délégué à la politique municipale de sécurité publique

Les horaires d’ouverture des postes

 Poste de Villebourbon : lundi, mercredi et vendredi, 10h-12h ; mardi et jeudi, 15h-20h

 Poste de Villenouvelle : mardi et jeudi, 14h-16h. Ouverture également selon la disponibilité des agents amenés à être parfois en intervention.

En cas d’absence, contactez le poste de Police municipale au 05 63 22 12 22.

Pour aller plus loin…

Renforcement de la vidéo-protection

Avec 110 caméras déployées sur l’ensemble de la ville, la vidéo-protection est l’un des outils majeurs de la sécurité à Montauban.

La Ville souhaite renforcer ce dispositif avec l’implantation de nouvelles caméras, tout en travaillant sur la qualité des appareils et des images pour prendre en compte l'évolution technique par l'enrichissement lié à l’Intelligence artificielle (IA).

Tout en restant dans un cadre légal, les caméras pourront, par exemple, détecter les attroupements ou comportements inhabituels et ainsi alerter l’opérateur qui pourra mettre en œuvre, si nécessaire, les protocoles prédéfinis.