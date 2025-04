CASTELNAU LE LEZ - Le PRG, Parti Radical de Gauche, l'opposition constructive du Conseil Municipal

L’Observation et l’analyse du bilan des votes en conseil municipal à 1 an de la fin du mandat de l’équipe municipale actuelle de droite se révèle très instructive.

En 5 ans et 28 sessions du conseil municipal, 614 délibérations ont été soumises au vote des élu.es.

Les élu.es de la majorité les ont toutes approuvées, sans aucune abstention ni vite contre.

Unanimité absolue exigée, verrouillage, refus de toute prise de parole interrogative, ce sont pour les élu.es majoritaires les caractéristiques de ce mandat.

Ceux qui y ont dérogé une seule fois se sont vu retiré leurs délégations et exclus de la majorité.

Le PRG-Le centre Gauche, n’est représenté au sein du conseil municipal que par un seul de ses militants, Jacques Burguière, élu sur la liste d’opposition, Ensemble pour Castelnau, en 2020.

Depuis son élection il s’est clairement comporté en opposant responsable, en n’exprimant que 10% de votes négatifs et en ne s’abstenant que sur 8% des délibérations.

Soit, l’expression d’une opposition constructive en émettant un vote positif dans 82% des cas.

Toutefois, le budget municipal est l’expression de la politique municipale.

Le PRG est, sans aucune ambiguïté ni compromission, opposé à la politique menée par le maire, notamment à ses politiques sociales, culturelles et d’urbanisme et ses choix d’investissement.

Son élu a donc naturellement voté contre chacun des budgets annuels depuis 2020.

Cependant, contrairement aux allégations contenues dans les courriers adressés chaque année par le maire aux associations, Jacques Burguière a systématiquement voté positivement toutes les délibérations concernant l’attribution des subventions aux associations et au CCAS.

Sérieux, travail, analyse des dossiers, mobilisation des citoyens, qualifient son mandant municipal.

A 1 an des prochaines élections municipales de 2026, il entend contribuer activement à la constitution d’un programme puis d’une liste de gauche et écologiste en mesure de faire échec à la droite et à ses têtes de listes déjà annoncées.

L’objectif affiché n’est pas seulement de battre l’équipe municipale en place depuis 1983 et de ne pas permettre à une autre équipe de droite de lui succéder.

Mais surtout, de bâtir et proposer un projet sincèrement de gauche et écologiste aux castelnauviennes et castelnauviens avec les organisations de gauche, écologistes et citoyennes qui partagent cet objectif.