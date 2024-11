France - Aäsgard ouvre un nouveau magasin à Sainte-Eulalie

Aäsgard, leader du poêle à bois scandinave en France, renforce sa présence dans la région Nord-Est de Bordeaux avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Sainte-Eulalie. Cette nouvelle implantation complète le réseau de la marque, déjà bien présente dans la région, avec des magasins à Bordeaux Mérignac, Angoulême et Périgueux. Sainte-Eulalie devient ainsi le 46ème magasin de la marque.

Cette nouvelle ouverture permettra à Aäsgard de répondre plus efficacement à la forte demande dans la région Nouvelle-Aquitaine en matière de poêles à bois à moins de 45 minutes de route.

Le magasin de Sainte-Eulalie inaugure un showroom de plus de 400 m2. L'enseigne a judicieusement choisi une grande surface commerciale qui permet à la marque de présenter plus de 80% des appareils les plus vendus de la gamme, plutôt que de multiplier des points de vente sur une surface plus restreinte.

C’est l’occasion de découvrir la collection de 55 appareils exposés sur les gammes de poêle à bois bûches, poêle de masse et accumulation de chaleur, poêle à granulés, poêles mixtes et inserts cheminées. Parmi les appareils présentés, on retrouve des marques de renom telles que Leenders, Nordpeis, Rika, Stovax et TermaTech.

Concernant l'installation, Aäsgard transforme l'espace habituellement dédié à la présentation des pièces de fumisterie, appelé « la zone technique », en un espace plus pédagogique et expérientiel. Quel que soit son projet (création de conduit, tubage ou raccordement), cet espace est conçu pour mieux accompagner et informer les clients.

Franck Brun, directeur du nouveau magasin de Sainte-Eulalie, invite chaleureusement les clients à découvrir la magie de l'allumage scandinave sur plus de 20% des appareils exposés, tout en partageant un moment convivial autour d'un café.

Albin-Dorian Juliard, Directeur Général Aäsgard souligne : « Nous avons choisi cette zone car l’Est de Bordeaux connaît un fort développement depuis 10 ans. C’est une zone stratégique, à la croisée des routes menant aux différents vignobles comme Saint-Émilion, un véritable hub autoroutier, facilement accessible, visible et pratique pour nos clients. C’est aussi une zone spécialisée dans l’aménagement de la maison avec plus de 10 cuisinistes, c’était donc naturel pour Aäsgard de s’y implanter. Nous remercions d’ailleurs la foncière GPG pour nous avoir aidés à trouver cet emplacement idéal. »

Pour sa première année d'ouverture, Aäsgard prévoit de travailler sur les projets de près de 300 foyers pour accompagner ses clients dans l'installation d'un poêle dans leur maison neuve, la rénovation de leur intérieur ou tout simplement le rééquipement de leur appareil. La force de la marque réside dans sa capacité à offrir un accompagnement personnalisé sur toute la chaîne de valeur : du conseil à la vente du modèle, en passant par l’installation de l’appareil jusqu’à son entretien.

Les équipes Aäsgard sont régulièrement formées et certifiées - notamment RGE Qualibois - pour garantir une expertise à jour sur les dernières innovations et normes environnementales et ainsi être reconnues comme professionnelles de qualité et de confiance.

Une économie circulaire a été mise en place en matière de sous-traitance pour le démontage de cheminées et le coffrage qui est aussi proposé dans d’autres points de vente Aäsgard. Un partenariat se renforce également au fil du temps avec les architectes et maîtres d’œuvre pour distiller de la formation et les accompagner du mieux possible dans leurs différents projets de construction neuve et rénovation.

Le Groupe Valeor poursuivra son expansion commerciale dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'ouverture prochaine d’un troisième magasin sur le bassin, à Biganos, puis un quatrième magasin au sud de Bordeaux.

Le Groupe étudie des projets d’ouverture pour 2025, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, toujours dans cet objectif d’implanter un point de vente dans toutes les villes majeures à moins d’une heure les unes des autres pour garantir l’ensemble des installations et entretenir au fil des années l’ensemble du parc d’appareils installés.

Les chiffres clés :

46 magasins Aäsgard en France.

370 collaborateurs sur l’ensemble des métiers du poêle en interne.

Tous les poêles sont équivalents à 7 étoiles Flamme Verte.

64 000 foyers ont déjà fait confiance à Aäsgard pour l’installation de leur poêle à bois

50 000 interventions/an : visites techniques, poses, entretiens et service après-vente.

800 références de poêles à bois bûches, granulés et inserts.

****************************

À propos de Aäsgard

Aäsgard, marque du groupe Valeor, est le leader du poêle scandinave en France, proposant depuis plus de 17 ans des solutions performantes, économiques et écologiques basées sur des produits de qualité supérieure soigneusement sélectionnés auprès des fabricants les plus renommés. L’accompagnement sur mesure permet à ses clients de profiter d'une expérience de chauffage alliant authenticité, design scandinave et performance énergétique inégalée. Aäsgard s'engage dans une démarche responsable et durable pour préserver la nature tout en répondant aux besoins et aux attentes de ses clients. https://www.aasgard.fr/