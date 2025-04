HÉRAULT - La matinée des pitchouns en Grand Orb

Samedi 5 avril, Grand Orb et son Relais Petite Enfance invitent les tout-petits, leurs parents et les futurs parents à la première édition de la Matinée des pitchouns. A la salle Marcel Roux au Bousquet d'Orb, de 9h30 à 12h30, de nombreuses animations gratuites seront organisées pour les tout-petits de zéro à trois ans et les adultes pourront de leur côté rencontrer des professionnels de la petite enfance.

Tout au long de la matinée, les enfants auront le loisir d’explorer un parcours sensoriel et sonore élaboré par la compagnie Alfred de la Neuche. La ludothèque Jeux2Mô sera présente avec des jeux spécialement conçus pour les tout-petits. Un coin sera dédié aux livres et à la lecture avec la médiathèque du Bousquet d’Orb et deux séances de « Racontines » sont programmées à 10h30 et 11h30. Les bambins auront le plaisir de rencontrer les animaux de la ferme et de la basse-cour grâce à La Petite Ferme de Marou. Enfin un atelier parent-enfant sera organisé par L’Aire des familles, moment d’échange pour renforcer les liens familiaux.

Les parents et futurs parents pourront aussi bénéficier de conseils spécialisés. Une représentante de l’Association de Prévention en Orthophonie de l’Hérault interviendra sur l'importance du livre et du jeu dans le développement du langage. Une animatrice de Grand Orb Environnement et une éco-conseillère aborderont le sujet des couches lavables. Enfin, l’animatrice du Relais Petite Enfance, Sandrine Delhaye, renseignera les parents sur tous les modes d’accueil de la petite enfance existant en Grand Orb.

Organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, l’événement est gratuit, en entrée libre à tout moment de la matinée entre 9h30 et 12h30. Plus d’informations sur www.GrandOrb.fr ou auprès du Relais Petite Enfance, 07 88 29 72 47.